Agermanament
Lladó i Zizurkil reforcen catorze anys d’amistat amb un cap de setmana d’intercanvi cultural
El municipi empordanès ha rebut una delegació guipuscoana en una trobada anual que culminarà el 2027 amb el quinzè aniversari de la relació entre els dos pobles
L’Ajuntament de Lladó fa un balanç molt positiu de la trobada celebrada aquest cap de setmana amb una delegació de Zizurkil, municipi de Guipúscoa amb el qual manté un agermanament des de fa catorze anys. El projecte continua plenament consolidat i gaudeix d’una excel·lent salut gràcies a l’intercanvi continuat entre els dos pobles i a la implicació, cada vegada més nombrosa, dels seus veïns i veïnes.
La delegació guipuscoana estava integrada per una vintena de veïns de Zizurkil, encapçalats per la seva alcaldessa, Maite Amenábar, acompanyada també de l’exalcalde i exregidors del municipi. Les trobades se celebren anualment de manera alternada entre ambdós municipis i, enguany, ha estat Lladó qui ha exercit d’amfitrió. La resposta ciutadana ha estat molt satisfactòria, amb una elevada participació en les activitats programades entre divendres i diumenge.
Els actes van començar divendres al vespre amb la recepció oficial a la placeta del Priorat. La benvinguda va anar acompanyada d’una actuació de la Coral de Lladó, que va interpretar un repertori de cançons en català i en euskera, i va culminar amb la ballada d’una sardana que va reunir una seixantena de participants dels dos municipis.
La jornada de dissabte va incloure una visita al celler Vinya dels Aspres, a Cantallops, on la delegació va ser rebuda per l’alcalde del municipi. Posteriorment, prop d’un centenar de persones van participar en el dinar popular celebrat a l’església de Sant Feliu, amb l’assistència d’alcaldes dels municipis veïns de Cabanelles, Pontós i Ordis.
L’acte institucional va tenir lloc a la Sala Sant Joan, amb els parlaments de l’alcalde de Lladó, Jordi Puig, i de l’alcaldessa de Zizurkil, Maite Amenábar. La cerimònia es va completar amb una mostra de cultura tradicional basca protagonitzada per sis joves ballarines, que van interpretar l’Aurresku —la dansa cerimonial pròpia de les recepcions oficials al País Basc— i dues danses tradicionals més.
La trobada va finalitzar diumenge amb una reunió de treball a l’Ajuntament de Lladó, durant la qual representants dels dos municipis van començar a preparar els actes del quinzè aniversari de l’agermanament, que se celebrarà l’any 2027.
L’objectiu compartit és continuar reforçant els vincles entre Lladó i Zizurkil, afavorint una participació cada vegada més àmplia de la ciutadania i impulsant l’intercanvi d’experiències, coneixements i bones pràctiques que contribueixin al desenvolupament i l’enriquiment mutu de dues comunitats rurals unides per una relació d’amistat i cooperació.
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