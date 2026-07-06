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Incendis

Un incendi crema camps i una granja a Terrades

Els Bombers hi treballen amb nou dotacions terrestres i dos mitjans aeris i vigilen especialment el flanc dret, on hi ha més potencial forestal

L'incendi de Terrades d'aquest 6 de juliol.

L'incendi de Terrades d'aquest 6 de juliol. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Redacció

Terrades

Un incendi a Terrades, a l’Alt Empordà, mobilitza aquest dilluns al migdia 10 dotacions dels Bombers i tres mitjans aeris, entre els quals hi ha un helicòpter bombarder i l’helicòpter de comandament. El foc s’ha declarat poc abans de la una del migdia en una zona forestal i de camps situada a prop de la GI-510 entre Llers i Terrades.

La gran columna de fum que genera l’incendi és visible des de l’AP-7, fet que ha alertat diversos conductors que circulaven per la zona.

Segons els Bombers, tot i que l’incendi afecta una zona forestal, el que crema són camps i una granja, les parets de la qual estan col·lapsant. De moment es desconeix exactament quin és l’abast dels danys o si hi ha animals afectats.

Atenció al flanc dret

El punt que més preocupa els equips d’emergència és el flanc dret de l’incendi, perquè és la zona on hi ha més continuïtat de bosc i, per tant, més potencial perquè el foc pugui avançar. En canvi, el flanc esquerre evoluciona cap a un camp, fet que podria facilitar que s’hi acabés aturant, indiquen des del cos d'emergències. A la zona, també s'hi treballa amb maquinària pesant.

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Els Bombers estan fent maniobres d’extinció en marxa, fet que indica que les flames no avancen amb gaire intensitat. Tot i això, els efectius volen evitar que el foc guanyi força i pugui entrar amb més virulència a la massa forestal.

Via: Diari de Girona

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