Salut
La Fundació Salut Empordà fixa el full de ruta fins al 2030 i posa el focus en l’atenció domiciliària
El document, que s'aplicarà als cinc centres de la Fundació, posa l'accent en la millora de l'experiència del pacient i el benestar dels professionals
La Fundació Salut Empordà ha aprovat el seu nou Pla estratègic 2026-2030, un full de ruta que ha de marcar l’evolució de l’entitat durant els pròxims cinc anys.
El document planteja avançar cap a un model assistencial més integrat, resilient i adaptat a les necessitats socials i demogràfiques de l’Alt Empordà, amb una aposta destacada per l’atenció domiciliària i comunitària, especialment en l’atenció a persones en situació de fragilitat o amb patologies cròniques.
Els quatre eixos del pla
El Pla estratègic 2026-2030 s’estructura al voltant de tres eixos principals i un eix transversal. El primer, dedicat a les persones, posa l’accent en la millora de l’experiència del pacient, la qualitat i la seguretat assistencial, però també en el benestar dels professionals. En aquest àmbit, la FSE vol reforçar la capacitat d’atraure, desenvolupar i fidelitzar talent, amb una atenció especial al benestar emocional i la salut mental del personal.
El segon eix se centra en la transformació assistencial. La Fundació vol actuar com a node de la nova Àrea Integrada de Salut (AIS) a l’Alt Empordà i reforçar l’assistència domiciliària i comunitària, especialment en l’atenció a persones en situació de fragilitat o amb patologies cròniques.
El tercer eix fa referència a l’organització eficient. En aquest apartat, el pla preveu mesures per garantir la sostenibilitat econòmica de l’entitat a llarg termini, modernitzar infraestructures amb criteris de sostenibilitat ambiental i millorar la gestió de processos. També s’hi inclou la incorporació de tecnologies com la robòtica i la intel·ligència artificial.
Finalment, l’eix transversal d’innovació i coneixement vol reforçar el projecte universitari i docent de la Fundació i potenciar l’Institut d’Innovació i Recerca Glòria Compte com a motor de canvi i de prestigi per al territori. Aquest àmbit també dona continuïtat a la Càtedra d’Envelliment i Salut de la Universitat de Girona i la FSE.
Aplicació en els 5 centres de la FSE
La nova estratègia s’aplicarà de manera transversal als cinc centres de l’entitat: l’Hospital de Figueres, l’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume, l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala, el Centre de Rehabilitació de Roses i la Clínica Santa Creu de Figueres. L’objectiu és reforçar la coordinació interna i consolidar un model d’atenció més continuat entre els diferents àmbits assistencials.
El pla, que porta per lema "Una FSE més forta, més integrada i més humana", s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu que ha recollit les aportacions de més de 450 persones, entre professionals assistencials i no assistencials, ciutadania, agents socials i representants del territori. Segons la Fundació, aquesta mirada compartida ha permès definir una estratègia alineada amb el Pla de Salut de Catalunya i basada en l’excel·lència, la qualitat i la seguretat del pacient.
El director gerent de la Fundació Salut Empordà, Xavier Verdaguer, ha afirmat que el pla és "una invitació a avançar conjuntament per construir una Fundació més preparada per afrontar els reptes d’un futur que ja és aquí". Verdaguer ha remarcat que la raó de ser de l’entitat és "millorar la vida de les persones" que hi confien i ha assegurat que aquest procés es farà "amb rigor i responsabilitat".
Nous valors institucionals
El procés d’elaboració del pla també ha servit per revisar els valors que defineixen la Fundació Salut Empordà. L’entitat situa la identitat territorial, la qualitat, l’eficiència, l’humanisme i l’ètica com a principis que han de guiar la seva activitat durant els pròxims anys.
Amb aquest nou marc estratègic, la Fundació Salut Empordà vol reforçar el seu paper com a referent sanitari de l’Alt Empordà i adaptar-se als canvis assistencials, tecnològics i socials que condicionaran l’atenció sanitària en els pròxims anys.
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