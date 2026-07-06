Incendi
El fum de l'incendi de la Catalunya Nord tenyeix el cel de l'Alt Empordà
La fumera del foc dels Pirineus Orientals s'ha deixat veure aquest diumenge al vespre des de punts com l'Escala, mentre les autoritats franceses mantenen activat un ampli dispositiu d'emergència
El fum de l’incendi de la Catalunya del Nord s’ha deixat veure aquest diumenge al vespre des de diversos punts de l’Alt Empordà. La columna i la boira de fum han estat visibles a la comarca a causa dels corrents de vent, que han desplaçat la fumera cap al sud de l’Albera.
Una de les imatges s’ha captat des de la Punta, a l’Escala, des d’on es podia observar clarament l’efecte del fum sobre l’horitzó. L’incendi dels Pirineus Orientals continua actiu i afecta 4.500 hectàrees, segons l’últim balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
Les autoritats franceses mantenen activat un ampli dispositiu d’emergència, amb prop de 700 bombers, i han instat els habitants de 26 municipis a evacuar-se. El foc es manté "molt virulent" i les condicions meteorològiques continuen sent "particularment desfavorables".
L’episodi coincideix amb l’incendi de les Gavarres, al Baix Empordà, que crema des de divendres i que dilluns continuava pendent de control, tot i que ja no hi havia flames actives.
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