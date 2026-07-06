Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Catalunya NordPeatges AP-7Incendi GavarresJavi Martin
instagramlinkedin

Incendi

El fum de l'incendi de la Catalunya Nord tenyeix el cel de l'Alt Empordà

La fumera del foc dels Pirineus Orientals s'ha deixat veure aquest diumenge al vespre des de punts com l'Escala, mentre les autoritats franceses mantenen activat un ampli dispositiu d'emergència

El fum de l’incendi de la Catalunya del Nord, visible des de la Punta de l’Escala al capvespre.

El fum de l’incendi de la Catalunya del Nord, visible des de la Punta de l’Escala al capvespre. / Basili Gironès

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

L'Escala

El fum de l’incendi de la Catalunya del Nord s’ha deixat veure aquest diumenge al vespre des de diversos punts de l’Alt Empordà. La columna i la boira de fum han estat visibles a la comarca a causa dels corrents de vent, que han desplaçat la fumera cap al sud de l’Albera.

Una de les imatges s’ha captat des de la Punta, a l’Escala, des d’on es podia observar clarament l’efecte del fum sobre l’horitzó. L’incendi dels Pirineus Orientals continua actiu i afecta 4.500 hectàrees, segons l’últim balanç del Departament dels Pirineus Orientals.

Les autoritats franceses mantenen activat un ampli dispositiu d’emergència, amb prop de 700 bombers, i han instat els habitants de 26 municipis a evacuar-se. El foc es manté "molt virulent" i les condicions meteorològiques continuen sent "particularment desfavorables".

Notícies relacionades

L’episodi coincideix amb l’incendi de les Gavarres, al Baix Empordà, que crema des de divendres i que dilluns continuava pendent de control, tot i que ja no hi havia flames actives.

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. La recuperació de la pedra seca feta amb el lideratge de la societat civil i l'estima pel patrimoni rural
  2. La celebració viral de Keyne, germà de Lamine Yamal, a l’Espanya-Àustria: 'És com si fos el meu fill i estic enamorat d’ell
  3. Conesa: una nissaga industrial
  4. Un nou incendi forestal a la Catalunya del Nord crema prop de 1.000 hectàrees a Trevillac
  5. Sílvia Paneque: 'Cal ampliar l’AP-7 i regular el trànsit pesant fins que no es faci
  6. Mariona Masferrer: 'La vida de la meva besàvia Màxima va transcendir; el meu pare la posava com a exemple de dona valenta i decidida
  7. Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està 'fora de capacitat d'extinció
  8. Jo mateix vaig comprar el casc que em va salvar la vida': la història de Toheed Sajjad, l’obrer obligat a treballar sense contracte que va quedar en cadira de rodes

El fum de l'incendi de la Catalunya Nord tenyeix el cel de l'Alt Empordà

El fum de l'incendi de la Catalunya Nord tenyeix el cel de l'Alt Empordà

MAPA INTERACTIU | L’abans i el després de l’incendi de les Gavarres: així han quedat les 2.400 hectàrees afectades

MAPA INTERACTIU | L’abans i el després de l’incendi de les Gavarres: així han quedat les 2.400 hectàrees afectades

La Seguretat Social haurà de pagar la pensió a una vídua malgrat que el seu matrimoni no estava inscrit en el registre espanyol

La Seguretat Social haurà de pagar la pensió a una vídua malgrat que el seu matrimoni no estava inscrit en el registre espanyol

Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: "Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua"

Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: "Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua"

Els Bombers centren els esforços en tres punts de l'incendi que els preocupen, amb especial atenció al flanc dret

Els Bombers centren els esforços en tres punts de l'incendi que els preocupen, amb especial atenció al flanc dret

Imatges de la trobada per celebrar els 14 anys d'agermanament de Lladó i Zizurkil

Imatges de la trobada per celebrar els 14 anys d'agermanament de Lladó i Zizurkil

La Fundació Salut Empordà fixa el full de ruta fins al 2030 i posa el focus en l’atenció domiciliària

La Fundació Salut Empordà fixa el full de ruta fins al 2030 i posa el focus en l’atenció domiciliària

Lladó i Zizurkil reforcen catorze anys d’amistat amb un cap de setmana d’intercanvi cultural

Lladó i Zizurkil reforcen catorze anys d’amistat amb un cap de setmana d’intercanvi cultural
Tracking Pixel Contents