Castelló d’Empúries
Restauraran les espitlleres de la muralla del Rec del Molí a la Muga
"Fa dos anys ja vam veure que hi teníem problemes i ha arribat el moment d’actuar-hi", explica el regidor de Patrimoni Històric, Josep Maria Gironella
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries del 8 de juny passat, va aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de la restauració del tram de les espitlleres de la muralla del Rec del Molí, amb un pressupost total de 144.603 euros. El regidor castelloní de Patrimoni Històric, Josep Maria Gironella, explica que al mes de novembre tenen previst de començar els treballs de manteniment de la muralla. "Fa dos anys ja vam veure que hi havia problemes i ha arribat el moment d’actuar-hi", ha remarcat Gironella.
Els treballs d’obra han de finalitzar-se abans del desembre del pròxim 2027, segons marca el projecte. La muralla del Rec del Molí està situada sobre un turó d’uns 17 metres d’alçada a la riba esquerra del riu la Muga, a uns 4 quilòmetres del mar. El tram objecte de la intervenció delimita amb l’espai dels Horts. A la zona del seu fossat hi passa el rec del Molí, que abasteix d’aigua aquests horts. A la dreta del rec hi ha una via asfaltada per al trànsit rodat que comunica el carrer del Portal de la Mercè amb el carrer de Monturiol, on es troba l’Ecomuseu-Farinera.
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