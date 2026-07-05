IAEDEN-Salvem l'Empordà denuncia obres "il·legals" d'empreses en "sòl no urbanitzable" a Vilamalla
L'entitat ecologista critica la permissivitat administrativa davant la continuïtat de l'activitat logística de l'empresa
L'associació ecologista IAEDEN-Salvem l'Empordà considera que les empreses Primafrio i Ondina acumulen irregularitats Vilamalla. Asseguren que primer es van executar obres en un sòl no urbanitzable, després es va intentar modificar el plantejament urbanístic per regularitzar-les i, finalment, s'hauria iniciat una activitat logística sense disposar del títol habilitant corresponent. Diari de Girona, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, ha contactat amb l'empresa, però no ha obtingut resposta.
Els fets afecten al sector SUD-1 “Industrial Llevant”, a tocar del Rec del Regatim i de la zona industrial de Vilamalla, en un entorn que ja suporta una pressió creixent del trànsit pesant i de l’activitat logística. Les parcel·les afectades estan classificades com a sòl de Protecció Agrícola i en part com a sòl de Protecció Hídrica.
Les empreses implicades són Ondina Logistics Vilamalla SL, promotora de les actuacions urbanístiques, i Primafrio SL, explotadora de la base logística vinculada al transport hortofructícola. Tot i que els expedients administratius són diferents, IAEDEN-Salvem l'Empordà sosté que territorialment i funcionalment formen part d'un mateix cas: la implantació d'una gran activitat logística en un sector que encara presenta, segons l'entitat, importants incògnites urbanístiques i administratives.
La cronologia dels fets
Segons exposa IAEDEN-Salvem l'Empordà, les actuacions es van iniciar el febrer de 2024 amb moviments de terres, explanacions, compactacions, construcció d'esculleres, col·locació de vorades i tanques, entre altres treballs. L'associació afirma que aquestes obres es van executar abans que l'Ajuntament autoritzés cap ampliació del polígon industrial i sense que existís cap títol urbanístic que permetés transformar aquells terrenys.
Posteriorment, el 8 de setembre de 2025, Ondina Logistics Vilamalla SL va presentar a l'Ajuntament una proposta de modificació del POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) amb l'objectiu d'ampliar el sector SUD-1 incorporant prop de cinc hectàrees de sòl no urbanitzable. Segons l'entitat ecologista, la modificació pretenia ampliar el sòl industrial, però, al mateix temps, donar cobertura urbanística a uns terrenys que ja haurien estat alterats.
Finalment, el Ple municipal va desestimar aquesta modificació del planejament en considerar que no s'ajustava al plantejament ni responia a un interès públic.
Arran d'aquests fets, l'Ajuntament va incoar un expedient de disciplina urbanística per les obres executades en sòl no urbanitzable. D'acord amb els informes tècnics municipals, les actuacions són descrites com una infracció urbanística greu i la proposta de sanció arriba als 150.000 euros, a més de plantejar mesures de restauració de la realitat física alterada.
El tercer episodi afecta directament Primafrio SL. El 28 de novembre de 2025, l'empresa va presentar una comunicació d'activitat per posar en funcionament una part del centre logístic hortofructícola del sector SUD-1. La documentació preveia l'ús temporal de més de 4.300 metres quadrats i de 21 molls de càrrega i descàrrega, una activitat logística de dimensions considerables que, segons IAEDEN-Salvem l'Empordà, comportaria un increment important del trànsit de vehicles pesants.
La Junta de Govern ordena el cessament de l'activitat
Segons els informes municipals, l'activitat es pretenia iniciar en un sector on les obres d'urbanització encara no havien estat recepcionades per l'Ajuntament, circumstància que impedia autoritzar-hi l'exercici de cap activitat.
Davant aquesta situació, la Junta de Govern Local de Vilamalla, en la sessió del 23 de gener de 2026, va acordar deixar sense efectes la comunicació d'activitat presentada per Primafrio SL i ordenar el cessament immediat de l'activitat. L'empresa va presentar posteriorment un recurs de reposició, que també va ser desestimat.
L'activitat continua
De moment, segons confirma IAEDEN-Salvem l'Empordà, els camions continuen la seva activitat continuada de càrrega i descàrrega de mercaderia, malgrat l'ordre municipal de cessament. Tanmateix, la presència pública de la base al Google Maps, identificada com a «Primafrio Vilamalla (Base Nueva)» confirmaria aquesta percepció d'operativitat real.
L'entitat afegeix que no disposen de subministrament elèctric de xarxa, per tant, les instal·lacions funcionen amb generadors de gasoil, una situació que, assegura, ha provocat queixes veïnals pel soroll i les emissions.
Via: Diari de Girona
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