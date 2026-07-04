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Patrimoni

La visita a la Ciutadella de Roses fa un pas de gegant

La recuperació dels fossos nord i oest i de la Porta de Terra permetrà ampliar el recorregut patrimonial i fer més visible la magnitud defensiva de la fortalesa renaixentista

Una parella fotografiant el jaciment durant una visita.

Una parella fotografiant el jaciment durant una visita. / Santi Coll

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Carles Pàramo

Carles Pàramo

Roses

Sílvia Ripoll, flamant alcaldessa de Roses i regidora de Patrimoni Històric, en aquest i en l’anterior mandat, es pot sentir molt satisfeta de les obres de neteja i adequació dels fossos nord i oest de la Ciutadella, també de la rehabilitació de la Porta de Terra, la que hi dona accés, en aquest cas, a càrrec de la Diputació de Girona.

Actualment, la visita a la Ciutadella, tot i ser magnífica, és incompleta. Si bé el tresor arqueològic que es mostra, hel·lenístic, romà, visigòtic i alt i baix medieval, aplegat, és únic, de la fortalesa renaixentista se’n veu ben poca cosa; a l’exterior, la Porta de Mar i, dins, la passejada pel pas de ronda ens en dona una idea. És molt, però insuficient.

El monument militar té molts racons visitables.

El monument militar té molts racons visitables. / Carles Pàramo

Accedint als fossos, finalment, podrem calibrar la magnitud d’aquesta obra d’enginyeria, construïda, aviat farà 500 anys, la qual representa l’entrada a l’etapa històrica de la modernitat. Quant a la poliorcètica*, és una de les primeres fortaleses construïda a nivell europeu, anterior en més d’una centúria a l’obra de fortificació de les fronteres del regne de França de l’enginyer francès, obra del marquès de Vauban.

Treballs en execució aquest mes de juny.

Treballs en execució aquest mes de juny. / Santi Coll

Permetre l’accessibilitat als fossos representa un pas de gegant pel que fa a la visita de la Ciutadella, pel qual caldrà incloure una variant als recorreguts actualment indicats. El nou trajecte s’iniciarà accedint als fossos, per la Porta de Terra i el reduït que la protegia, visitant la Font dels Cirerers per arribar fins al baluard de Sant Joan, des d’on s’ha de retornar a l’interior havent contemplat les quatre línies de foc baix, farcides de troneres, situades sota aquest baluard i els de Sant Jordi i de Sant Andreu. Un recorregut, de prop de mil metres, ens permetrà passejar tot sentint, sobre nosaltres, el pes de la muralla.

Visites diverses

Les visites als monuments històrics, tant si les volem considerar culturals com turístiques, necessiten mostrar punts d’emoció, fer que el visitant senti i palpi la història, i aquest nou recorregut té aquesta virtut. Si ara ja és emocionant entrar a l’església del monestir de Santa Maria o pujar fins dalt de la torre de la muralla medieval, ben aviat, també ho serà veure l’entramat defensiu de l’esperó i reducte de la Porta de Terra i recórrer els túnels que, des del fossat, permetran retornar a l’interior de la Ciutadella a través del baluard de Sant Jordi.

La retirada de terres permet observar millor la magnitud dels fossats i les seves muralles.

La retirada de terres permet observar millor la magnitud dels fossats i les seves muralles. / Carles Pàramo

Roses és una destinació turística que compta amb una oferta de visita patrimonial excepcional, a més de la Ciutadella, el Castell de la Trinitat, el Castrum de Puig Rom, la ruta megalítica, amb el dolmen més gran de Catalunya, i l’antiga base militar de punta Falconera que, si bé com a instal·lació militar no va aturar cap invasió bèl·lica, prou que va evitar la invasió urbanística aturada camí de Montjoi, la Pelosa i Norfeu.

Vista general del recinte de la Ciutadella de Roses des d'una de les torres

Vista general del recinte de la Ciutadella de Roses des d'una de les torres / Santi Coll / Santi Coll

Des dels 90, els governs municipals han anat canviant i això ha comportat que alguns projectes de poble hagin quedat en un calaix, però, pel que fa a la recuperació del patrimoni històric, hem de dir que tots els governs hi han posat el seu esforç.

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Detall arquitectònic de la fortalesa rosinca.

Detall arquitectònic de la fortalesa rosinca. / Carles Pàramo

(La poliorcètica és l’art o la tècnica militar de preparar, dirigir i realitzar el setge o setges per atacar o defensar ciutats i places fortes. Engloba tant l’estratègia ofensiva -assalt, bloqueig, maquinària de guerra- com la defensiva -muralles, fossats, fortificacions).

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