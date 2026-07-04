Salut
Aquests són els CAP de la Costa Brava que amplien horaris aquest estiu
Diversos centres del litoral reforcen l’atenció sanitària per l’augment de població turística durant els mesos de vacances
Laura Teixidor
Diversos centres d’atenció primària (CAP) de la Costa Brava amplien els horaris aquest estiu per fer front a l’augment de població que registren els municipis turístics durant els mesos de vacances. Com cada any, l’arribada de visitants comporta un reforç assistencial en diferents punts del litoral gironí, amb l’objectiu de donar resposta a l’increment de consultes i d’atencions urgents durant la temporada alta.
Entre els canvis més destacats hi ha l’obertura durant les 24 hores del CAP de Platja d’Aro i del CAP de Cadaqués. Tots dos centres mantenen aquest horari ininterromput des del passat 23 de juny fins l’11 de setembre. En el cas de Platja d’Aro, l’horari habitual és de 8 del matí a 8 del vespre de dilluns a diumenge. A Cadaqués, en canvi, l’horari ordinari és de 8 del matí a 8 del vespre de dilluns a divendres.
També allargarà l’horari el consultori local de Tossa de Mar, que tanca a la mitjanit cada dia de la setmana entre el 23 de juny i l’11 de setembre, tots dos inclosos. Habitualment, el centre obre de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre, i els caps de setmana i festius de 8 del matí a 3 de la tarda.
A Sant Antoni de Calonge, el consultori local també reforçarà l’atenció durant l’estiu. De l’1 de juliol al 5 de setembre, el centre passarà de 27 hores setmanals d’atenció a 42. L’increment es destinarà a l’atenció urgent. Durant aquest període, oferirà atenció continuada de dilluns a dijous de 3 de la tarda a 8 del vespre, els divendres de 9 del matí a 1 del migdia, i els dissabtes, diumenges i festius d’11 del matí a 8 del vespre.
L’Estartit també ampliarà horaris durant els mesos de més afluència turística. De l’1 de juliol al 31 d’agost, el consultori local oferirà atenció continuada d’11 del matí a 8 del vespre. Això suposa passar de 29,5 hores setmanals d’atenció a 47,5, també amb un increment orientat a l’atenció urgent.
Fora de les comarques gironines, però dins el reforç sanitari de la zona litoral de la Regió Sanitària de Girona, el CAP Dr. J. Torner i Fors de Malgrat de Mar també obre les 24 hores des del 23 de juny fins a les vuit del vespre de l’11 de setembre. L’horari habitual d’aquest centre és de 8 del matí a 8 del vespre, de dilluns a diumenge.
L’ampliació d’horaris busca adaptar l’assistència sanitària a la realitat dels municipis de costa, que durant l’estiu multipliquen la seva població. Els reforços permeten absorbir millor l’augment de demanda, especialment en consultes d’atenció continuada i urgències lleus, i garantir més cobertura en zones amb una forta pressió turística durant els mesos de juliol, agost i principi de setembre.
Increment de més de 100.000 persones al Baix Empordà
Es calcula que la població resident al Baix Empordà creix entorn de 120.000 persones durant aquests mesos, tal com informen des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), entitat que gestiona l'hospital de Palamós i la majoria de centres d'atenció primària de la comarca. Això suposa un increment del 60% en la població als quals donem cobertura assistencial en cas d'urgències i que potser no coneixen quin és el seu centre de salut més proper.
Des de SSIBE recorden la importància d'adreçar-se als centres d'atenció primària per a aquells casos més banals i menys urgents. Es recomana a més a més, que si no és una urgència de requereixi assistència mèdica immediata, truquin sempre al centre de salut més proper per evitar esperes.
Per tal d'informar a totes les persones estiuejants, inicien per primer cop una campanya informativa en col·laboració amb la Unió d’Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre.
A través d'aquesta col·laboració, els establiments associats disposaran d’un flyer específic amb tota la informació dels nostres centres de salut. El díptic es pot penjar a les habitacions dels hotels i està vinculat a un QR amb la informació de les ubicacions i els horaris, amb l'objectiu de facilitar-la a les persones allotjades que ho necessitin.
Via: Diari de Girona
- Un gran incendi a la Catalunya Nord obliga a evacuar 1.700 persones, amb 9 ferits i 256 bungalous i una empresa cremats
- És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
- Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè
- Preocupació a Palau-saverdera pel gos 'perillós': 'Ha generat una alarma social molt gran
- Un gos 'perillós' en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates
- Totes les estacions del Meteocat de l'Alt Empordà han registrat nits tropicals aquest juny
- Quan PortAventura va encendre les alarmes del turisme a l'Empordà i es pronosticava un estiu 'sense pena ni glòria
- Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros