Alerta per perill molt alt d'incendi forestal a l'Alt Empordà
Impulsat per la pujada de les temperatures, l'avís s'allargarà total la setmana vinent amb el punt màxim el dimarts 7 de juliol
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 5 i el 10 de juliol, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant del 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment l'Alt Empordà.
Tot i que no s'esperen episodis de vent fort generalitzat, la marinada reforçada de tarda i la tramuntana intermitent a l'Alt Empordà poden afavorir la propagació dels incendis, una situació, per exemple, que s'ha produït aquest divendres en l'incendi de la Bisbal, que afecta, a hores d'ara, més de 2.000 hectàrees de superfície.
A partir del 7 de juliol també hi ha possibilitat de tempestes de tarda a la meitat nord del país. Poden anar acompanyades de llamps, que constitueixen un factor de risc afegit per a l'inici de nous incendis forestals.
Agricultura subratlla que la situació "es veu agreujada" per la persistència de diversos episodis consecutius de perill d'incendi, les temperatures per sobre de la mitjana des de mitjan maig i l'escassa precipitació registrada durant les darreres setmanes, especialment a la meitat sud-oest de Catalunya.
Les causes més probables d'ignició durant aquest episodi són els treballs de sega del cereal, les negligències, les accions intencionades i els llamps.
Davant la confirmació d'un perill molt alt d'incendi forestal, als municipis afectats se suspenen totes les autoritzacions d'activitats amb risc de foc en terrenys forestals i a la seva àrea d'influència de 400 metres. Se suspenen les autoritzacions per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
Tampoc es pot encendre foc a les àrees de descans de la xarxa de carreteres ni a zones recreatives o d'acampada. A més, es prohibeix l'ús de maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades en una franja de 500 metres al seu voltant que generin espurnes, deflagracions o descàrregues elèctriques, excepte autorització expressa o ús per a l'extinció d'incendis.
A més, no es pot utilitzar material pirotècnic ni llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol material susceptible d'originar un incendi.
Via: Diari de Girona
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