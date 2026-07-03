Política
SOM Roses reivindica el dret de la ciutadania a defensar-se davant l’administració
La formació ha celebrat un nou Sopar Tertúlia amb el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, per parlar de drets fonamentals, transparència i bon govern
SOM Roses ha celebrat una nova edició dels seus Sopars Tertúlia, una iniciativa concebuda com a espai de debat i reflexió obert a la ciutadania per abordar qüestions d’actualitat i d’interès col·lectiu. La trobada va tenir lloc aquest dimecres al restaurant Martelo i va centrar-se en la importància que els ciutadans coneguin els seus drets i els mecanismes que tenen al seu abast per defensar-los davant l’administració.
La sessió va comptar amb la participació de David Bondia, expert en drets humans i actual Síndic de Greuges de Barcelona, que va compartir amb els assistents la seva experiència en la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Durant la seva intervenció, Bondia va explicar el funcionament de la Sindicatura de Greuges i el seu paper com a eina de control i garantia davant possibles abusos o males pràctiques administratives.
El cap de llista de SOM Roses-ERC, Joan Plana, va remarcar durant l’acte que és essencial que la ciutadania sàpiga quins són els seus drets i quines vies pot utilitzar per reclamar-los. Plana va defensar que "una ciutadania informada és una ciutadania més lliure i amb més capacitat d’exigir transparència, bon govern i respecte pels seus drets".
Un mecanisme gratuït i directe
Bondia va detallar que la Sindicatura de Greuges pot actuar a petició de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa, però també d’ofici quan considera necessari investigar situacions que poden afectar els drets de la ciutadania. Segons va exposar, es tracta d’una actuació gratuïta, personal, directa i reservada, orientada a convertir les preocupacions i queixes dels ciutadans en recomanacions a l’administració per millorar els serveis públics.
Des de SOM Roses es va valorar positivament la participació i l’interès dels assistents en aquesta nova trobada. La formació reafirma així la voluntat de "continuar impulsant espais de debat ciutadà que acostin la política municipal a la població i contribueixin a reforçar la cultura democràtica, la transparència i la defensa dels drets col·lectius".
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