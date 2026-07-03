Llengua
El Consell Comarcal impulsa la campanya "A l'Alt Empordà parlem en català" per reforçar l'ús de la llengua
La iniciativa, oberta, participativa i de llarg recorregut, promourà accions en diferents àmbits de la vida quotidiana per fomentar l’ús social del català i posar en valor la llengua com a element d’identitat, convivència i arrelament al territori
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha presentat aquest divendres la campanya "A l’Alt Empordà parlem en català", una iniciativa que neix amb la voluntat de promoure l’ús social de la llengua catalana des d’una mirada positiva, integradora i participativa, posant el focus en el català com un patrimoni cultural compartit, un element que contribueix a la cohesió social i un dels principals vincles que connecten les persones amb el territori.
El mes de febrer de 2025, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar per majoria el Pacte de l’Alt Empordà pel català, un toc d’atenció que reclamava el compromís de complir la legislació vigent en l’àmbit lingüístic i la col·laboració de les institucions, el Consorci per a la Normalització Lingüística, Òmnium Cultural i altres entitats en l’assoliment d’aquests objectius. A mitjan 2025, la Generalitat de Catalunya aprovava el Pacte Nacional per la Llengua, un primer pas que, entre altres mesures, volia promoure els plans locals i comarcals de política lingüística. A l’Alt Empordà, on la realitat sociolingüística dels seixanta-vuit municipis és molt diversa, el Consell Comarcal planteja aquesta campanya de sensibilització com una primera mesura per apropar la realitat de la nostra llengua a tota la ciutadania, transmetent un missatge contundent: el català és una llengua viva que forma part de la identitat de l’Alt Empordà i que continua sent una eina imprescindible per construir comunitat, afavorir la convivència i reforçar el sentiment de pertinença.
"Un projecte viu"
Durant la presentació, el vicepresident del Consell Comarcal i conseller de Cultura, Josep Maria Bernils, ha destacat que "aquesta campanya es concep com un projecte viu i en evolució, amb vocació de permanència i capacitat d’adaptar-se als diferents àmbits de la vida social. Per aquest motiu, el lema principal, "A l’Alt Empordà parlem en català", conviurà amb altres missatges que posen en relleu la presència de la llengua en múltiples dimensions de la vida quotidiana, com ara "A l’Alt Empordà estimem en català", "A l’Alt Empordà emprenem en català", "A l’Alt Empordà gaudim en català", "A l’Alt Empordà aprenem en català" o "A l’Alt Empordà compartim en català"".
Bernils ha remarcat que "aquests eslògans simbolitzen la riquesa i la transversalitat de la llengua catalana, present en les relacions personals, l’activitat econòmica, la cultura, l’educació, el lleure, l’associacionisme i la vida comunitària".
Pel que fa a les mesures adoptades pel Consell Comarcal, la consellera d’Ensenyament, Júlia Gil, ha recordat que "la Comissió d’Alfabetització de l’Alt Empordà ja va expressar la seva preocupació per donar cobertura a totes les demandes d’alfabetització en llengua catalana, i per aquest motiu des del Consell Comarcal seguirem insistint al Departament d’Ensenyament en la necessitat d’incrementar el professorat a l’Escola d’Adults de Figueres".
Gil també ha subratllat el paper fonamental de l’educació en aquest objectiu compartit. "L’escola és l’espai on infants i joves adquireixen les competències lingüístiques que els permeten desenvolupar-se amb normalitat en català, però l’aprenentatge només es consolida quan la llengua també és present fora de les aules. Quan els nens i les nenes poden viure en català al municipi, a la biblioteca, al teatre, a les activitats esportives, als comerços o als espais de lleure, la llengua deixa de ser només un contingut curricular i es converteix en una experiència compartida que afavoreix l’arrelament i la cohesió".
Coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu, la primera acció de la campanya "A l’Alt Empordà parlem en català" consistirà en la distribució de ventalls a les oficines de turisme de la comarca. Aquesta actuació servirà per donar a conèixer la iniciativa entre residents i visitants, i representarà el punt de partida d’un projecte que es desplegarà progressivament amb noves accions de sensibilització, materials divulgatius i iniciatives participatives adreçades als diferents sectors de la societat altempordanesa.
- Un gran incendi a la Catalunya Nord obliga a evacuar 1.700 persones, amb 9 ferits i 256 bungalous i una empresa cremats
- És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
- Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè
- Preocupació a Palau-saverdera pel gos 'perillós': 'Ha generat una alarma social molt gran
- Un gos 'perillós' en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates
- Totes les estacions del Meteocat de l'Alt Empordà han registrat nits tropicals aquest juny
- Quan PortAventura va encendre les alarmes del turisme a l'Empordà i es pronosticava un estiu 'sense pena ni glòria
- Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros