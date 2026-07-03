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Alerten d'un intent d'estafa a establiments de Roses fent-se passar per l'Ajuntament

El consistori avisa que les trucades per cobrar una suposada taxa d’escombraries són fraudulentes i demana no facilitar dades ni fer cap pagament

Una dona parlant per telèfon.

Una dona parlant per telèfon. / Freepik

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Redacció

Redacció

Roses

L'Ajuntament de Roses ha detectat un intent d’estafa al municipi. En concret, algunes persones estarien trucant a restauradors i altres establiments fent-se passar per personal del consisotri per intentar cobrar una suposada taxa d’escombraries, segons han advertit a les xarxes socials.

Des de l'Ajuntament es remarca aque les trucades són fraudulentes i en cap cas es tracta de personal municipal. "Si rebeu una trucada d’aquest tipus, no faciliteu dades personals ni feu cap pagament", adevereixen.

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