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Alerten d'un intent d'estafa a establiments de Roses fent-se passar per l'Ajuntament
El consistori avisa que les trucades per cobrar una suposada taxa d’escombraries són fraudulentes i demana no facilitar dades ni fer cap pagament
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L'Ajuntament de Roses ha detectat un intent d’estafa al municipi. En concret, algunes persones estarien trucant a restauradors i altres establiments fent-se passar per personal del consisotri per intentar cobrar una suposada taxa d’escombraries, segons han advertit a les xarxes socials.
Des de l'Ajuntament es remarca aque les trucades són fraudulentes i en cap cas es tracta de personal municipal. "Si rebeu una trucada d’aquest tipus, no faciliteu dades personals ni feu cap pagament", adevereixen.
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