Meteorologia
Totes les estacions del Meteocat de l'Alt Empordà han registrat nits tropicals aquest juny
Les estacions de Portbou i Espolla han registrat una nit tòrrida i la de Cabanes dues amb una temperatura mínima de 25ºC i màxima de 29,9ºC
S'han comptabilitzat en aquests últims anys almenys tres precedents de calor tant o més intensa al juny a Catalunya
El balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT) apunta que el juny de 2026 ha estat càlid arreu del país i molt càlid a àmplies zones de la depressió Central, el Pirineu, el Prepirineu i punts del prelitoral Sud. Tot i que l'Alt Empordà no ha registrat la situació climatològica més calorosa, l'estació meteorològica de Cabanes ha marcat la temperatura màxima de juny en 38,7 °C i en onze dies de juny s'han superat els 35 °C i ha registrat dues nits tropicals, amb temperatures que no han baixat dels 20 °C.
"Podríem dir que hem tingut un juny que s’ha comportat climàticament com un juliol. Aquest comportament ha estat marcat per la intensa calor de la segona quinzena de juny, amb una onada de calor", explica Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades. Més enllà dels valors extrems, l'episodi ha destacat per la seva persistència: entre el 19 i el 30 de juny les temperatures es van mantenir molt per sobre de la mitjana climàtica, amb una calor gairebé ininterrompuda amb nits molt càlides al litoral, fins i tot tòrrides en alguns sectors, amb una temperatura mínima de 25 °C i màxima de 29,9 °C. Les estacions de Portbou i Espolla han registrat 1 nit tòrrida i la de Cabanes 2. En referència a les nits tropicals l'estació de Portbou n'ha registrat 19, en segon lloc, hi ha Roses amb vuit, en tercer lloc, la de Darnius-Boadella set. Les sis estacions restants n'han registrat almenys una durant el mes de juny.
Temperatures per sobre els 35 °C
Pel que fa a la temperatura, a totes les estacions de l'Alt Empordà, Cabanes, Castelló d'Empúries, Pantà de Darnius - Boadella, Espolla, Navata, Portbou, Roses, Sant Pere Pescador i Torroella de Fluvià s'ha registrat almenys un dia amb temperatures superiors als 35°C. "El mes de juny al complet no ha estat rècord, però si ens fixem en la darrera quinzena del mes podem observar que ha empatat amb la de l’any passat com a la més càlida per un mes de juny des que es tenen registres", afegeix el meteoròleg.
Altres episodis de calor intensa
El meteocat ha comptabilitzat en aquests últims anys almenys tres precedents de calor tant o més intensa al juny. En primer lloc, a finals de juny de 2019, Catalunya va viure una onada de calor històrica que va provocar màximes de 40 a 43°C gran part de l’interior i a diversos sectors del prelitoral els dies 28 i 29. La gran majoria dels rècords de juny de les estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) són encara els d’aquells dies. Un altre cas és el juny de 2022 que va ser un mes molt càlid a Catalunya, amb una onada de calor més intensa que la d’enguany i excepcionalment primerenca, entre el 15 i el 18 de juny. Novament, va deixar màximes de 40 a 43ºC a molts sectors de l’interior i a trams del prelitoral. Finalment, l’any 2025, Catalunya va viure el juny més càlid que s’ha registrat, des del punt de vista de la temperatura mitjana mensual, i a finals de mes (entre els dies 28 i 30) la temperatura va pujar fins a valors semblants als més càlids del juny d’enguany.
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