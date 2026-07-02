Medi ambient
Reparada la fuita a l’emissari terrestre de la platja de la Gola de Llançà que havia provocat un vessament d’aigua residual tractada
L’Ajuntament va tancar la platja de manera preventiva dimarts, però la va reobrir l’endemà després que les analítiques confirmessin la bona qualitat de l’aigua de bany
La incidència detectada aquesta setmana a l’emissari terrestre de Llançà ha quedat resolta aquest matí. La conducció afectada és la que transporta les aigües residuals tractades des de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) fins a l’emissari submarí de la platja de la Gola.
La fuita es va detectar dimarts passat per part del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i provocava una pèrdua d’aigua a l’arqueta de connexió entre l’emissari terrestre i l’emissari submarí. Arran de la incidència, l’Ajuntament de Llançà va decidir tancar la platja de la Gola com a mesura preventiva.
La restricció, però, es va aixecar l’endemà, després que les analítiques realitzades en mostres recollides en diferents punts de la platja confirmessin uns resultats excel·lents en la qualitat de l’aigua de bany.
Les obres de reparació de la fuita s’han completat aquest matí i han requerit la intervenció de submarinistes. Segons la informació facilitada, l’afectació al servei de sanejament ha estat mínima, ja que ni la depuradora ni l’emissari han deixat de funcionar en cap moment.
La incidència només ha afectat una petita part dels 2.000 metres cúbics de cabal que es tracten diàriament en aquestes dates a Llançà i no ha tingut un impacte apreciable en les aigües de bany.
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