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Preocupació a Palau-saverdera pel gos "perillós": "Ha generat una alarma social molt gran"
L’alcalde, Miquel Serra, explica que és el tercer incident protagonitzat pel mateix animal i demana mesures cautelars immediates
Un gos "perillós" en mata un altre a Palau-saverdera
La mort d'un gos la matinada del 30 de juny a l'1 de juliol a Palau-saverdera ha sacsejat el municipi i ha reobert la preocupació per un cas que, segons l'Ajuntament, no és un episodi aïllat. L'alcalde, Miquel Serra, ha admès, en declaracions a l'ACN, que els fets han generat una "alarma social molt gran" i ha assegurat que el govern municipal està "molt preocupat" per la situació. El batlle diu que, tot i que mai ha atacat cap persona, els veïns tenen por de sortir al carrer i pateixen pels nens que sovint juguen al carrer.
El cas ha tingut un fort impacte al poble perquè el gos que hauria provocat l'atac ja havia protagonitzat altres incidents. Segons ha explicat Serra, l'any 2024 ja va matar un altre gos i, al cap de dos o tres mesos, es va tornar a escapar i va deixar un altre animal molt malferit.
Un gos declarat potencialment perillós després dels primers incidents
L'alcalde ha detallat que, abans d'aquests episodis, l'animal no estava declarat "potencialment perillós". Arran dels atacs anteriors, l'Ajuntament va iniciar els tràmits per fer aquesta declaració.
Un cop el gos va ser declarat "potencialment perillós", els propietaris havien de complir una sèrie de requisits de seguretat per poder-lo tenir al domicili i evitar que s'escapés. Serra ha explicat que se'ls va fer el requeriment corresponent i que tant els tècnics com la policia van certificar les mesures.
Malgrat això, la matinada del 30 de juny a l'1 de juliol, el gos es va tornar a escapar i va provocar la mort d'un altre animal.
Preocupació per la seguretat al municipi
L'alcalde ha situat la preocupació principal en la sensació d'inseguretat que aquests fets poden generar al poble. Segons Serra, l'Ajuntament està amoïnat perquè veu que els veïns no poden circular amb la seguretat que caldria pels carrers del municipi.
Davant d'aquesta situació, el consistori va contactar amb els Mossos d'Esquadra, ja que Palau-saverdera no disposa de policia local. L'Ajuntament els va demanar que actuessin sobre el cas i que l'animal fos decomissat i traslladat a un espai de custòdia segur.
L'animal, sota custòdia
Serra ha defensat que el gos ha de romandre en un lloc segur perquè no pugui afectar cap persona ni cap altre animal mentre avancen els tràmits. En paral·lel, l'Ajuntament i els Mossos d'Esquadra continuaran gestionant el cas per determinar les responsabilitats que se'n puguin derivar.
El consistori considera que, tenint en compte que seria el tercer incident protagonitzat pel mateix animal, s'han d'aplicar mesures cautelars immediates i que cal actuar amb fermesa. L'Ajuntament resta pendent de l'atestat policial per poder impulsar formalment els tràmits administratius corresponents.
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