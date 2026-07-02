Foc
Els Bombers controlen un incendi en un camp de Pedret i Marzà
El foc ha cremat camps segats a prop de la carretera IAE-17 i ha obligat a mobilitzar 3 mitjans aeris i 14 dotacions terrestres
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Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous, 2 de juliol, en un incendi declarat en un camp de Pedret i Marzà. El telèfon d’emergències 112 ha rebut l’avís a les 11.14 hores i el cos ha activat un ampli dispositiu per evitar que les flames avancessin.
El foc ha cremat camps segats situats a prop de la carretera IAE-17. Per fer front a l’incendi, els Bombers han mobilitzat 3 mitjans aeris i 14 dotacions terrestres.
A les 12.44 hores, l’incendi s’ha donat per controlat. A partir d’aquest moment, els Bombers han començat a escalar els recursos desplegats i han mantingut 4 dotacions a la zona per remullar el perímetre i evitar possibles revifades.
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