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Trens

Retards de 20 minuts a l'R11 per un robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià

També hi ha demores de mitja hora a l'R1 per una incidència en un tren al Masnou

Un tren de rodalies de la línia R11.

Un tren de rodalies de la línia R11. / Santi Coll

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Redacció

Redacció

Figueres

L'R11 acumula retards de 20 minuts de mitjana per robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe.

D'altra banda, l'R1 acumula retards de mitja hora de mitjana per una incidència tècnica d'un tren al Masnou

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