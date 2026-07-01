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Normalitzada la circulació a l'R11, després d'un robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià

L'R1 acumula demores que han arribat als 45 minuts per una incidència en un tren al Masnou ja retirat

Rodalies

Rodalies / Arxiu

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ACN

Vilamalla

La circulació de l'R11 ha quedat normalitzada després que s'hagin registrat retards durant el matí per un robatori de coure a primera hora del matí entre Vilamalla i Sant Miquel Fluvià. D'altra banda, es mantenen demores a l'R1 per la incidència en un tren al Masnou, que ja ha estat retirat.

En aquesta línia, els retards han arribat a la mitja hora de mitjana entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró, i als 45 entre Mataró i Maçanet-Massanes.

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