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Un incendi crema 3.500 metres quadrats de canyes i rostoll a Palau-saverdera

El foc ja està controlat i hi treballen tres dotacions de Bombers que remullen la zona afectada

Els Bombers remullen la zona de l'incendi de Palau-saverdera aquest 1 de juliol.

Els Bombers remullen la zona de l'incendi de Palau-saverdera aquest 1 de juliol. / Bombers de la Generalitat

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Redacció

Redacció

Palau-saverdera

Aquest 1 de juliol al migdia s'ha declarat un incendi en terrenys agrícoles a Palau-saverdera que ha cremat 3.500 metres quadrats de canyes i rostoll, a prop de la zona de les Torroelles.  Segons informa el cos de Bombers. L'avís l'han rebut a les 13.14 h i s'hi han desplaçat 9 dotacions de Bombers i un helicòpter.

El foc s'ha donat per controlat a les 14.26 h tot i que "el foc ha llençat un focus secundari a 200 metres que també s'ha aconseguit controlar", explicaven des de Bombers, en aquest punt la dotació aèria ha pogut tornar a la base.

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A les 15:17 h el cos ha anunciat al seu compte de X que hi treballen 3 dotacions que remullen la zona afectada.

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