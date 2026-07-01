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Un gos reincident en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates
L'alcalde Miquel Serra s'ha reunit amb els Mossos per a obtenir l'atestat oficial de l'incident i poder obrar en conseqüència
La mort d'un gos després de l'atac d'un altre animal ha tornat a posar el focus sobre un cas que, segons el mateix Ajuntament de Palau-saverdera, no és un fet aïllat. El consistori ha confirmat que el gos responsable de l'atac ja havia protagonitzat un incident anterior i que, arran d'aquell episodi, havia estat declarat potencialment perillós.
Davant dels fets, l'Ajuntament ha emès un comunicat per a informar que l'alcalde Miquel Serra s'ha reunit aquest mateix matí amb els Mossos d'Esquadra per sol·licitar l'atestat policial i demanar l'aplicació de mesures cautelars. El consistori assegura que no pot adoptar actuacions administratives relacionades amb aquest nou incident fins que disposi oficialment de la documentació policial.
Buscar responsabilitats
L'Ajuntament afirma que, un cop rebi l'atestat, iniciarà "els tràmits necessaris per depurar responsabilitats i evitar que es repeteixin casos com aquest". Alhora, recorda que ja havia intervingut amb anterioritat en relació amb el mateix gos, fet que reforça el caràcter reincident de l'animal assenyalat com a causant de l'atac.
En el comunicat, el consistori també fa una crida a la calma i demana confiança en la feina que estan desenvolupant tant els Mossos d'Esquadra com els serveis municipals mentre avança la investigació.
L'Ajuntament conclou lamentant la mort del gos i insisteix que actuarà tan aviat com el procediment administratiu ho permeti.
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