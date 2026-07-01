Turisme
Els càmpings gironins tornen a ser pioners i presenten a Roses la primera fundació del sector a l’Estat
La Fundació Càmpings de Girona neix per impulsar projectes socials, educatius i de turisme regeneratiu, amb la voluntat de retornar al territori una part del valor que generen
L’Associació de Càmpings de Girona ha presentat aquest dimarts al vespre, al castell de la Trinitat de Roses, la Fundació Càmpings de Girona, la primera entitat d’aquestes característiques impulsada pel sector del càmping a Catalunya i a l’Estat espanyol. La nova fundació, constituïda oficialment aquest dilluns davant notari, neix amb l’objectiu de donar continuïtat i estabilitat al compromís social del sector, amb projectes vinculats a les persones, la formació, la salut, la sostenibilitat i el turisme regeneratiu.
L’acte, que va reunir 150 representants institucionals, empresaris, professionals del sector turístic i entitats del tercer sector, va servir per posar de llarg una iniciativa que vol convertir el retorn social en un eix estructural de l’activitat dels càmpings gironins. La presentació va comptar amb les intervencions del president de l’Associació de Càmpings de Girona i president del patronat de la Fundació, Miquel Gotanegra; la directora de la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la Universitat de Girona i membre del patronat, Maria Rosa Terradellas; el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer; i l’alcaldessa de Roses, Sílvia Ripoll. La vetllada va tenir també l’acompanyament musical de la GIO Symphonia.
Una fundació per retornar al territori
La Fundació Càmpings de Girona neix amb la voluntat de promoure projectes socials, educatius, ambientals i de turisme regeneratiu que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones i a generar un impacte positiu al territori. Entre les seves principals línies de treball hi ha el suport a infants amb malalties i a les seves famílies, l’acompanyament a col·lectius vulnerables, la col·laboració amb projectes d’investigació pediàtrica, iniciatives vinculades a la salut i programes de formació i igualtat d’oportunitats.
Un dels projectes previstos serà un programa de beques per facilitar l’accés al Master of Sustainable Outdoor Hospitality Management, el CampMaster, a persones amb talent però amb recursos econòmics limitats.
La nova entitat també impulsarà la marca "Càmpings amb cor", que agruparà totes les iniciatives solidàries del sector. Sota aquest paraigua neix "We Care on Tour", una proposta itinerant que recorrerà els càmpings associats per implicar hostes, famílies i equips professionals en activitats solidàries, campanyes de microdonacions, arrodoniment solidari i altres accions participatives.
Gotanegra: "Avui no presentem només una fundació, fem realitat un somni"
Miquel Gotanegra va reivindicar el valor simbòlic de presentar la fundació al castell de la Trinitat, un espai que va definir com "un lloc de protecció, de mirada llunyana i de confiança en el futur". El president de l’Associació de Càmpings de Girona va assegurar que el projecte "neix per cuidar persones" i per "retornar al territori una part de tot allò que el territori ens ha donat".
Gotanegra va recordar que la idea de crear la fundació ve de lluny. "Avui no presentem només una fundació, avui fem realitat un somni", va afirmar. Segons va explicar, el projecte es va començar a imaginar l’any 2017, però la pandèmia i altres prioritats el van obligar a quedar en espera. Ara, coincidint amb la proximitat del 50è aniversari de l’Associació de Càmpings de Girona, fundada el 14 d’abril de 1977, el sector ha decidit fer el pas definitiu.
El president del patronat va subratllar que la Fundació "no neix de zero", sinó que dona continuïtat a una trajectòria solidària iniciada fa nou anys. Des del 2017, els càmpings gironins han impulsat desenes d’accions que han permès recaptar més de 158.000 euros destinats a la investigació del càncer infantil, l’esclerosi múltiple, la humanització dels hospitals, el suport a persones amb discapacitat i altres causes socials.
Gotanegra també va posar l’accent en el paper econòmic i turístic del sector, que rep prop d’1,7 milions de turistes cada any i genera 11,6 milions de pernoctacions, gairebé el 40% de totes les pernoctacions turístiques de la demarcació. "L’èxit del sector no només es mesura pel que genera, sinó pel que és capaç de retornar", va remarcar.
Del turisme sostenible al turisme regeneratiu
El discurs de Gotanegra va situar la nova fundació en el marc d’una evolució del model turístic. El president de l’Associació va defensar que els càmpings gironins han estat pioners en sostenibilitat i va afirmar que ara cal anar més enllà. "El turisme no pot ser extractiu. No n’hi ha prou de reduir l’impacte. Hem de ser capaços de deixar els territoris millor que els hem trobat", va dir.
En aquest sentit, va defensar el turisme regeneratiu com un model que ha de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones, reforçar la cohesió social, preservar el patrimoni i generar oportunitats. "Durant molts anys ens hem preguntat què pot fer el territori pel turisme. Això ja està caducat. Avui toca preguntar-nos què pot fer el turisme pel territori", va afirmar.
Gotanegra també va vincular el compromís social amb la desestacionalització. Segons va exposar, allargar la temporada no només significa tenir més visitants, sinó també crear més llocs de treball estables, millorar la qualitat de l’ocupació i permetre que moltes famílies puguin construir el seu projecte de vida al territori.
Terradellas: "La responsabilitat social és una manera d’entendre l’empresa"
Maria Rosa Terradellas, directora de la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la Universitat de Girona i membre del patronat de la Fundació, va felicitar el sector per una iniciativa que va definir com a pionera i que, segons va dir, dona continuïtat a la feina feta pels càmpings en sostenibilitat i compromís amb el territori.
"Avui feu un pas més. Transformeu moltes iniciatives individuals en un projecte compartit, amb una clara voluntat de generar un impacte positiu encara més gran", va destacar. Terradellas va defensar que la responsabilitat social "és una manera d’entendre l’empresa" i que ha de formar part de l’estratègia empresarial per crear valor compartit.
La representant de la UdG va remarcar la importància que la fundació neixi de la unió d’una xarxa de càmpings. "Quan les empreses treballen en xarxa, la seva capacitat de generar impactes positius es multiplica", va afirmar. També va considerar que el projecte envia "un missatge molt potent a la societat": que el sector turístic "no genera només riquesa i ocupació", sinó que també pot ser "solidari i compromès amb el territori que l’acull".
Terradellas es va mostrar convençuda que la Fundació Càmpings de Girona pot esdevenir un referent per a altres sectors. "Tant de bo altres gremis fessin el mateix que esteu fent vosaltres", va dir.
Noguer: "Com fa 70 anys vau ser els primers, avui torneu a ser els primers"
El president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, va situar la creació de la fundació en la trajectòria de lideratge del sector del càmping gironí. Noguer va recordar que fa 70 anys es va inaugurar a Girona el primer càmping de l’Estat espanyol i va vincular aquella fita amb la presentació de la nova entitat. "Com fa 70 anys vau ser els primers, avui torneu a ser els primers", va afirmar.
Noguer va descriure el món del càmping com "un dels pilars del turisme de casa nostra" i va destacar el pes del sector, amb 77 càmpings, 97.000 places, el 85% de les places de càmping de la demarcació i el 35% de les places de tot l’Estat. "Quan diem que a Girona tenim el 35% de les places de càmping de tot l’Estat no és poca cosa, i si a sobre ho fem bé, encara vol dir més coses", va assenyalar.
El president de la Diputació va posar en valor que la fundació sigui la culminació d’una manera de treballar i d’un compromís que ja s’ha demostrat amb les aportacions solidàries dels darrers anys. "Podeu crear valor, però una part d’aquest valor l’heu de donar a la societat. I això és el que feu", va dir.
Noguer també va afirmar que la nova fundació dona "un exemple a seguir" al conjunt del món turístic i aporta "un valor afegit" a la feina del sector. "Us heu de sentir orgullosos de fer el que feu, que és fer-ho bé en el càmping, però alhora fer bé a la societat", va concloure.
Un patronat amb perfils del sector, la universitat, la salut i l’àmbit social
La Fundació Càmpings de Girona està presidida per Miquel Gotanegra i compta amb un patronat format per representants del sector del càmping i professionals dels àmbits empresarial, universitari, sanitari i social. En formen part, per part de l’Associació de Càmpings de Girona, Elena de Fontcuberta, vicepresidenta de la Fundació; Josep Maria Pla, tresorer; Marina Mestres, Frederic Suñé i Eugénie Verdaguer.
També integren el patronat l’empresari Ralph Heinze, CEO de Servicios Turísticos Heinze Latzke; Ferran Roquer, síndic de Comptes i membre del patronat de la Fundació Altem; Maria Abellanet, presidenta del CETT; Maria Rosa Terradellas, directora de la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la Universitat de Girona; i el doctor Pablo Sáez, cap de la Secció de Pediatria de l’Hospital Universitari Josep Trueta.
La Fundació estarà dirigida per l’advocada Montse Llorach i disposarà d’un comitè assessor integrat per Ponç Feliu, director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, i Albert Oliana, CEO de GAP Serveis Turístics. L’advocat Xavier Soy n’és el secretari.
L’acte el va tancar la nova alcaldessa de Roses, Sílvia Ripoll, que va agrair la proposta del gremi i va posar en valor la qualitat, la feina i el compromís del sector del càmping gironí i de l’associació que presideix Miquel Gotanegra. Ripoll va ac tuar d’amfitriona d’un moment històric per al sector turístic, un fet que va servir per a posar Roses com una de les capitals turístiques rellevants de la Costa Brava.
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