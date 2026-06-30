Successos
Rescaten tres kitesurfistes amb problemes a la vela a Sant Pere Pescador
Els esportistes es trobaven entre 300 i 700 metres de la costa i una llanxa de Salvament els va portar fins a la platja sans i estalvis
Tres kitesurfistes van ser rescatats aquest dilluns a la tarda després de tenir problemes amb la vela mentre navegaven davant la platja de Sant Pere Pescador.
Els fets van tenir lloc cap a les cinc de la tarda, quan Salvament Marítim va rebre l’avís que tres persones que practicaven kitesurf es trobaven en dificultats entre 300 i 700 metres de la costa i no podien tornar pels seus propis mitjans.
El kitesurf és una modalitat esportiva aquàtica en què el practicant es desplaça sobre una taula impulsat per la força del vent a través d’una vela o estel. En aquest cas, els tres esportistes van tenir problemes amb la vela perquè els va caure i van quedar allunyats de la platja.
El Centre de Coordinació de Barcelona va mobilitzar una llanxa de Salvament Barcelona de la Creu Roja, que va localitzar els tres esportistes i els va traslladar fins a la platja sans i estalvis.
Segons han informat des de Salvament Marítim, cap dels tres kitesurfistes rescatats va necessitar assistència mèdica i l’operatiu es va tancar sense més incidències.
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Via: Diari de Girona
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