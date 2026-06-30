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Transport ferroviari

Renfe recupera el servei de la línia Portbou-Barcelona

Adif ja ha executat la fase principal de les obres d'infraestructura entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà

Un tren de rodalies transitant pel pas a nivell de l'avinguda Vilallonga de Figueres

Un tren de rodalies transitant pel pas a nivell de l'avinguda Vilallonga de Figueres / Borja Balsera

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ACN

Sant Miquel de Fluvià

Renfe recuperarà a partir de dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG1, un cop acabada la fase principal de les obres d'infraestructura que Adif està executant entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà.

La línia R11 recupera els horaris previs a les obres i incorporarà millores en el temps de viatge en tres serveis en sentit Barcelona–Figueres. Pel que fa a la línia RG1, es restitueix el servei complet amb una reprogramació horària que permet recuperar els dos últims trens suprimits arran del temporal Harry.

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A més, s’optimitzen els temps de transbordament a l’estació de Maçanet-Massanes per facilitar la connexió amb la línia R1.

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