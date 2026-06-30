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Jornada

Policies locals es formen a Roses per detectar nius de tortuga careta al litoral

La jornada va reunir, divendres, efectius de Roses, Llançà i Platja d’Aro, agents cívics i socorristes per millorar els protocols d’actuació davant possibles episodis de nidificació

Un moment de la formació.

Un moment de la formació. / Ajuntament de Roses

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Redacció

Redacció

Roses

Policies locals de Roses, Llançà i Platja d’Aro, agents cívics i personal del servei de socorrisme de Roses van participar divendres en una jornada formativa sobre la detecció i gestió de possibles episodis de nidificació de tortuga careta al litoral. La sessió es va dur a terme a la platja i a l’Ajuntament de Roses i va ser impartida per professionals del Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic i dels Serveis Territorials de Fauna i Flora a Girona.

La formació s’emmarca en el context d’augment de la presència de la tortuga careta (Caretta caretta) a les costes del Mediterrani occidental. Es tracta d’una espècie protegida i catalogada com a vulnerable que, en els darrers anys, ha registrat més episodis de nidificació en platges del litoral català, un fenomen que diversos estudis relacionen amb els efectes del canvi climàtic i l’increment de la temperatura de l’aigua.

L’objectiu de la jornada va ser reforçar els coneixements dels professionals que poden intervenir en primera instància davant la presència d’un exemplar o la localització d’un niu. La detecció precoç dels rastres i dels punts de nidificació és clau per activar els protocols corresponents i garantir la protecció dels ous, dels exemplars i de l’espai afectat.

La jornada també va servir per explicar casos recents d’èxit en la gestió d’episodis de nidificació.

La jornada també va servir per explicar casos recents d’èxit en la gestió d’episodis de nidificació. / Ajuntament de Roses

Durant la sessió, els participants van poder ampliar informació sobre la biologia i el comportament de la tortuga careta, així com sobre els mecanismes de coordinació entre administracions i serveis públics. També es van abordar pautes per identificar rastres a la sorra, reconèixer possibles espais de nidificació i actuar de manera adequada davant la presència de tortugues o nius.

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La jornada també va servir per explicar casos recents d’èxit en la gestió d’episodis de nidificació i per insistir en la importància de la coordinació entre els serveis municipals, els cossos de seguretat, els equips de socorrisme i els organismes especialitzats en fauna. Aquesta col·laboració és considerada un factor essencial per millorar la resposta davant una realitat cada vegada més present a les platges del litoral català.

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