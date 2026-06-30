Jornada
Policies locals es formen a Roses per detectar nius de tortuga careta al litoral
La jornada va reunir, divendres, efectius de Roses, Llançà i Platja d’Aro, agents cívics i socorristes per millorar els protocols d’actuació davant possibles episodis de nidificació
Policies locals de Roses, Llançà i Platja d’Aro, agents cívics i personal del servei de socorrisme de Roses van participar divendres en una jornada formativa sobre la detecció i gestió de possibles episodis de nidificació de tortuga careta al litoral. La sessió es va dur a terme a la platja i a l’Ajuntament de Roses i va ser impartida per professionals del Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic i dels Serveis Territorials de Fauna i Flora a Girona.
La formació s’emmarca en el context d’augment de la presència de la tortuga careta (Caretta caretta) a les costes del Mediterrani occidental. Es tracta d’una espècie protegida i catalogada com a vulnerable que, en els darrers anys, ha registrat més episodis de nidificació en platges del litoral català, un fenomen que diversos estudis relacionen amb els efectes del canvi climàtic i l’increment de la temperatura de l’aigua.
L’objectiu de la jornada va ser reforçar els coneixements dels professionals que poden intervenir en primera instància davant la presència d’un exemplar o la localització d’un niu. La detecció precoç dels rastres i dels punts de nidificació és clau per activar els protocols corresponents i garantir la protecció dels ous, dels exemplars i de l’espai afectat.
Durant la sessió, els participants van poder ampliar informació sobre la biologia i el comportament de la tortuga careta, així com sobre els mecanismes de coordinació entre administracions i serveis públics. També es van abordar pautes per identificar rastres a la sorra, reconèixer possibles espais de nidificació i actuar de manera adequada davant la presència de tortugues o nius.
La jornada també va servir per explicar casos recents d’èxit en la gestió d’episodis de nidificació i per insistir en la importància de la coordinació entre els serveis municipals, els cossos de seguretat, els equips de socorrisme i els organismes especialitzats en fauna. Aquesta col·laboració és considerada un factor essencial per millorar la resposta davant una realitat cada vegada més present a les platges del litoral català.
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