Medi ambient
Llançà tanca preventivament la platja de la Gola per una fuita d'aigua residual tractada
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona treballa per reparar l’avaria i ha pres mostres per controlar la qualitat de l’aigua de bany
L’Ajuntament de Llançà ha tancat preventivament aquest dimarts al matí la platja de la Gola després que el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona hagi detectat una petita fuita a l’emissari terrestre, la canonada que condueix les aigües residuals tractades des de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) fins a l’emissari submarí.
El Consorci d’Aigües treballa per arreglar la fuita al més aviat possible. Al mateix temps, s’han agafat tres mostres de diferents punts de la platja per controlar la qualitat de l’aigua de bany, que s’afegiran a les que pugui fer l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) dins del seu programa de control de platges.
Malgrat tot, tant la depuradora com l’emissari funcionen amb total normalitat i l’aigua que vessa representa una mínima part del cabal total que es tracta diàriament al municipi, actualment d’uns 2.000 metres cúbics, segons informen des del Consorci d’Aigües.
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