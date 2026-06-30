Vila-sacra
Inauguren els jardins i l’entorn del Castell Palau de l’Abat de Vila-sacra
"Ara tenim un espai ordenat amb un bon aparcament i tot plegat dona a aquest espai una personalitat única", explica l’alcaldessa Maria Corbairan
L’Ajuntament de Vila-sacra va celebrar, dissabte passat, la inauguració de l’entorn del Castell Palau de l’Abat. "Des de l’any 2010 fins ara, hi ha hagut molts canvis: es van fer totes les obres de rehabilitació del Castell Palau de l’Abat, que es va convertir en el nostre ajuntament. Al seu moment, es va fer la inauguració institucional de l’edifici. Tot l’entorn va quedar tal com estava des de l’inici", manifestava l’alcaldessa de Vila-sacra, Maria Corbairan (Junts). El consistori va rebre, l’any 2024, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), una subvenció que ha fet possible arreglar-lo. La Diputació de Girona també hi ha realitzat una col·laboració econòmica per tal de completar l’adequació de tot l’entorn.
La Plaça de l’Abat de Vila-sacra es va omplir de gent per assistir a un acte històric. "El 3 de novembre del 2022 iniciàvem les obres que acabàvem a l’agost del 2023", explicava l’alcaldessa, Maria Corbairan, la qual continuava apuntant que "pel nostre poble, això representa una millora qualitativa, ja que ens uneix amb l’urbanització del Mas Moner".
L’acte popular de dissabte va comptar amb representants de la Generalitat i la Diputació de Girona. Mentre que el delegat d’Agricultura, Josep Guix, en nom del delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, recordava que "Vila-sacra és el país de la ceba de Figueres, ja que la van dur els monjos del Palau de l’Abat", el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, destacava la feina feta pel consistori als darrers anys. "Entre els anys 2010 i 2011, vau inaugurar la remodelació del Palau de l’Abat perquè fos la seu de l’Ajuntament, la Casa de la Vila. Però calia fer aquest entorn més amable per a gaudir-ne", va remarcar Noguer. El consistori va encarregar a la Jardineria Martí que dotés l’entorn del Palau de l’Abat d’elements vegetals. "Recuperar vegetació és recuperar qualitat de vida. Un jardí és un espai on anem construint els records", reflexionava Josep Maria Martí.
El consistori va encarregar, també, a l’escultor colombià Duval López la millora de l’espai del voltant del Palau de l’Abat. "Ara tenim un espai ordenat amb un bon aparcament i tot plegat dona a aquest espai una personalitat única", va dir l’alcaldessa de Vila-sacra, la qual va voler recordar la figura del veí Joan Barceló, mort als inicis del Covid.
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