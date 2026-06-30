Economia
Bon Preu signa un acord amb el Parc Agrari de l’Alt Empordà per portar més producte local als seus establiments
La iniciativa preveu impulsar proves pilot amb productors del territori
El Grup Bon ha signat un acord de col·laboració amb el Parc Agrari de l’Alt Empordà, que consolida la companyia com a soci estratègic del projecte durant el període 2026 -2030. Aquesta col·laboració servirà per identificar noves oportunitats de comercialització, incorporar progressivament referències de proximitat als establiments Bonpreu i Esclat i al canal BonpreuEsclat online, i desenvolupar proves pilot conjuntes.Una aliança orientada a preservar la continuïtat del producte local de l’Empordà, reforçar la seva presència als lineals i acostar -lo al consumidor final.
"Aquest a aliança reflecteix la nostra manera d’entendre la relació amb el territori . Volem ser agents actius que contribueixin al futur del sector primari. Treballar al costat del Parc Agrari de l’Alt Empordà ens permet avançar cap a una cadena alimentària més sostenible, més arrelada i amb més valor per a tothom", ha destacat el director d’operacions de Grup Bon Preu, Joan Sabartés . Per la seva part, el president del Parc Agrari de l ’Alt Empordà, Antoni Falcón, ha explicat que "aquest acord representa un pas molt important per al desenvolupament del Parc Agrari de l’Alt Empordà. El compromís del Grup Bon Preu com a soci estratègic ens permetrà avançar en la consolidació d’un projecte que vol reforçar el sector primari, preservar el nostre paisatge agrari i forestal i generar noves oportunitats per als productors del territori".
El Parc Agrari de l’Alt Empordà és una iniciativa estratègica nascuda des del territori amb l’objectiu de protegir el sòl agrícola, reforçar la pagesia i garantir la continuïtat del sector agroalimentari local. En un context marcat per la pressió sobre la terra i la pèrdua progressiva d’explotacions agràries, el projecte aposta per un model més resilient, sostenible i connectat amb la realitat del territori.
En aquest sentit, Falcón demana a altres empreses de diferents sectors vinculades al món agrari que se sumin a aquesta iniciativa. "El Parc Agrari és un projecte col·lectiu i de país que necessita la implicació de tots els que comparteixen la voluntat de construir un futur més sostenible, pròsper i arrelat al territori", diu.
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