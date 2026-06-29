Indústria
El Pacte Nacional per a la Indústria prioritzarà l'ampliació del Logis Empordà
Sàmper destaca les mesures per garantir l'aigua necessària per a les empreses per fer front a futures sequeres
El Pacte Nacional per a la Indústria prioritza desplegar els polígons logístics de l'Empordà i de l'aeroport a comarques gironines. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha presentat aquest dilluns el full de ruta per transformar la indústria catalana que, amb una inversió de 5.000 milions d'euros, inclou 190 mesures. El conseller ha exposat que tant el Logis Empordà com el polígon a l'entorn de l'aeroport compten amb Plans Directors Urbanístics (PDU) com a eina estratègica perquè el desenvolupament es pugui fer de manera "més àgil, més ràpida": "Quan s'impulsa a través d'un PDU vol dir, efectivament, que ja anem tard però que es vol revertir aquesta tardança". Sàmper també ha destacat la mesures per fer front a futures sequeres.
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, després de revelar-se la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- Mor l'exconcursant de 'La Voz' Oriol López en una caiguda al bany
- Jorge Branger, sobre l’habitatge: 'Per comprar un piset de 300.000 euros cobrant 1.600, cal treballar 185 mesos seguits sense gastar res
- Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
- El restaurant mariner que ha convertit la llagosta del cap de Creus en el seu símbol
- El pont de fusta de la Muga a Empuriabrava guanya importància estratègica amb el tancament del pas dels Griells
- Jana Illa i Oriol Mención, nova pubilla i nou hereu de Figueres en el marc de la Festa de Sant Pere
- Bárbara, xilena a Catalunya: 'Em sento discriminada quan no em parlen en català; hi ha una idea de respecte mal entesa