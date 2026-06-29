L'Escala
Amplien la cobertura wifi del nucli antic de l'Escala
El projecte es finança amb els Next Generation
L’Ajuntament de l’Escala té en marxa el procés d’ampliació de la cobertura de wifi pública. L’objectiu del consistori costaner és prestar servei als escalencs, visitants, turistes i comerç local en llocs on la cobertura mòbil és escassa. El projecte es finança amb els fons Next Generation. Amb aquests treballs, haurà instal·lat una trentena de punts wifi a diversos punts del municipi.
El recorregut
S’ha escollit la zona més comercial del nucli antic, com la plaça Víctor Català, els carrers Maranges, del Mar, Alfolí, Església o Enric Serra, les places Pequín, del Peix o Nova, i els aparcaments de Les Monges i la Palmera. Aquest desplegament implica estendre la xarxa de wifi pública, molt necessària pel dèficit actual de cobertura de mòbil i dades en alguns indrets del municipi.
La xarxa wifi és totalment configurable segons les necessitats de cada moment, amb la possibilitat d’habilitar tres senyals diferents. Es finança amb fons Next Generation i té un pressupost de 53.000 euros.
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