Sant Llorenç de la Muga
Rehabilitaran el pou de Sant Antoni de Sant Llorenç de la Muga amb un ajut de l’ACA
És una obra clau per a garantir l’abastament municipal d’aigua potable i l’Agència Catalana de l’Aigua hi aportarà part d’aquesta inversió que farà l’Ajuntament
El ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, del dia 28 de maig, va aprovar definitivament el projecte constructiu de les tasques de rehabilitació del Pou de Sant Antoni. L’actuació pretén rehabilitar el pou Sant Antoni al municipi de Sant Llorenç de la Muga, amb un import de la licitació de 140.344 euros. Aquesta intervenció inclou un únic grup d’actuació principal, que és la rehabilitació del subministrament d’aigua actual.
L’alcaldessa de Sant Llorenç, Montserrat Brugués, anuncia que tenen previst realitzar aquesta obra al mes de setembre. “Traurem a concurs aquesta obra de rehabilitació del pou de Sant Antoni i aquest mes de juliol s’adjudicarà aquesta obra”, manifesta Brugués, la qual es remunta a l’any 2023, quan l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va treure subvencions per a la captació d’aigua per al consum humà.
“L’Ajuntament de Sant Llorenç va fer aquest pou l’any 2005 i no s’hi havia fet mai més res. Mai s’ha inspeccionat per tal de veure com estava”, remarca l’alcaldessa. D’aquesta manera, al moment en què van sortir aquestes subvencions, es van moure “per quan aquesta bomba hagi complert les seves hores de funcionament, ja que ens quedaríem sense aigua al poble”.
Obra clau
La rehabilitació integral del Pou de Sant Antoni a Sant Llorenç de la Muga, per tant, és una obra clau per garantir l’abastament municipal d’aigua potable. El projecte inclou la reparació estructural del pou, la millora de la captació, la renovació de la columna d’impulsió i la instal·lació de nous sistemes hidràulics, elèctrics i de telecontrol. Els detalls principals de l’actuació inclouen optimitzar la captació i garantir la continuïtat, seguretat i qualitat del servei d’aigua potable per al municipi. Les seves activitats principals són la vídeo-inspecció prèvia, la rehabilitació estructural del pou, la substitució dels equips d’impulsió i la integració de sistemes moderns de monitorització. El projecte, impulsat per l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, està en fase de licitació pública.
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