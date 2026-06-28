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El pont de fusta de la Muga a Empuriabrava guanya importància estratègica amb el tancament del pas dels Griells
El pas de fusta que uneix la marina amb el Parc Natural assumeix més pes en la mobilitat de vianants i ciclistes després de la clausura preventiva de l'altre connector habitual del municipi
El tancament provisional del pas dels Griells, a Castelló d’Empúries, ha donat encara més valor estratègic al pont de fusta sobre la Muga, un dels punts més utilitzats per vianants i ciclistes per connectar Empuriabrava amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. La restricció del pas dels Griells, decretada per motius de seguretat arran del deteriorament detectat a l’estructura i del risc de col·lapse parcial, ha deixat fora de servei un accés habitual i ha incrementat la importància dels altres itineraris disponibles per moure’s a peu o en bicicleta per aquest entorn litoral i natural.
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries va anunciar el tancament del pas dels Griells el 24 d’abril, de manera immediata i preventiva, "fins a nou avís", mentre s’avalua l’estat de l’estructura i les actuacions necessàries. De moment, no consta cap data pública de reobertura ni cap calendari concret d’intervenció, més enllà del compromís municipal d’informar de qualsevol novetat relacionada amb la situació i amb una possible recuperació del pas. Aquesta situació fa que la xarxa de camins, passeres i connexions alternatives guanyi protagonisme en plena temporada de mobilitat ciclista, passejos familiars i accés als espais naturals.
En aquest context, el pont sobre la Muga es consolida com una infraestructura clau. Situat a tocar de la depuradora d’Empuriabrava, permet travessar el riu i accedir a l’interior dels Aiguamolls, enllaçant amb l’estany Europa, els observatoris d’aus i els camins que condueixen cap al Cortalet, centre d’informació del parc natural. No és només una passera funcional, sinó també un mirador privilegiat sobre el curs fluvial, el bosc de ribera i els ecosistemes associats a la Muga.
El pont forma part de l’imaginari quotidià de molts residents i visitants d’Empuriabrava. Hi passen ciclistes, caminadors, famílies i turistes que busquen una connexió directa entre la marina residencial, la via verda i els itineraris dels Aiguamolls. La seva ubicació el converteix en una peça de frontissa entre dues realitats complementàries: d’una banda, l’àrea urbana i turística d’Empuriabrava; de l’altra, un dels espais naturals més emblemàtics de l’Alt Empordà. Amb el pas dels Griells tancat, aquesta funció de connector guanya pes i posa sobre la taula la necessitat de garantir-ne el bon estat.
Una passera molt utilitzada i difícil de conservar
El pont de fusta de la Muga no és una infraestructura nova ni exempta de problemes. Ja ha necessitat actuacions de reparació i millora, com la renovació de baranes, el canvi de diverses làmines de fusta del paviment i treballs de consolidació estructural. L’any 2020 s’hi van completar obres de millora amb un pressupost de 65.000 euros, compartides entre l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i el Consorci de la Costa Brava. La intervenció va permetre reobrir el pas i reforçar una connexió considerada molt transitada per a bicicletes i vianants.
La mateixa naturalesa del pont explica bona part de les dificultats de manteniment. L’estructura de fusta, exposada a la intempèrie, a la humitat del riu, al pas constant d’usuaris i a l’ambient litoral, requereix revisions i substitucions periòdiques. Les peces renovades que s’hi observen evidencien aquest manteniment continu, però també apunten que, si l’ús continua creixent, pot ser necessària una actuació més intensa per assegurar-ne la durabilitat i la seguretat.
El debat de fons és el de moltes infraestructures lleugeres situades en entorns naturals: han de ser prou integrades i respectuoses amb el paisatge, però també prou robustes per absorbir un ús cada vegada més intens. A la Muga, aquesta tensió és especialment visible, perquè el pont no només dona servei a una ruta recreativa, sinó que s’ha convertit en una peça bàsica de la mobilitat no motoritzada entre Empuriabrava i els Aiguamolls. Aquesta estructura no és aliena a alguns fets incívics, com ara la circulació de ciclomotors, motocicletes i patinets elèctrics, malgrat estar prohibit.
Una connexió estratègica per a la via verda
La importància del pont també s’explica pel pes creixent de la via verda de la Muga. Aquest itinerari forma part de la xarxa de camins naturals i recorre el curs del riu, connectant Castelló d’Empúries, Peralada, Cabanes, Pont de Molins, Boadella, les Escaules, Terrades, Darnius i Sant Llorenç de la Muga. En el tram baix, la ruta té un valor especial perquè permet unir el litoral, la marina d’Empuriabrava, el riu i el parc natural en un mateix recorregut accessible per a vianants i bicicletes.
A mig trajecte, el pont de fusta és el punt que fa possible el salt cap a l’interior dels Aiguamolls de l’Empordà. Des d’allà, l’itinerari pot continuar fins als estanys Europa i, més endavant, cap al Cortalet. Aquesta connexió és especialment atractiva per al cicloturisme familiar i per a les passejades de natura, perquè combina trams planers, observació d’ocells i proximitat amb Empuriabrava.
El tancament del pas dels Griells, per tant, no només és una incidència puntual en una estructura deteriorada. També evidencia la fragilitat d’una xarxa de connexions que suporta cada vegada més pressió i que és essencial per promoure una mobilitat més saludable, sostenible i vinculada al patrimoni natural. En un municipi travessat per canals, riu, espais protegits i rutes verdes, cada passera i cada pont tenen un paper que va més enllà de la simple connexió física. En aquest cas, el pas dels Griells és també un enllaç estratègic que ajuda a descongestionar les connexions amb Empuriabrava. Ja va ser objecte d'une sobres de reparació no fa pas gaire temps, però la força del riu la Muga ha fet la seva feina deixant l'estructura malmesa un altre cop.
A curt termini, la prioritat és aclarir el futur del pas dels Griells i determinar quina actuació caldrà per reobrir-lo amb garanties. A mitjà termini, el repte serà reforçar el manteniment dels passos que continuen oberts, especialment el pont de la Muga, perquè pugui assumir amb seguretat el paper que ja exerceix de porta natural entre Empuriabrava i els Aiguamolls.
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