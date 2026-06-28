Benestar Animal
L'Ajuntament de Llançà, pioner amb l'àrea de Benestar Animal
Des de fa tres anys, Lladruc, amb seu a Peralada, ofereix mensualment teràpies assistides amb animals al centre de dia del municipi
"Ja fa uns anys que, des de l’àrea de Benestar Animal de l’Ajuntament de Llançà, vam fer quelcom similar sent sensibles a tot això. Com a llançanencs, creiem que ens trobem en un entorn privilegiat, tant des d’un punt de vista ambiental com paisatgístic i pel fet que tinguem moltes zones verdes i arbres això ens permet pensar que és un escenari idoni perquè diverses aus puguin conviure aquí amb les persones", així defineix l’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter (Junts), la tasca que realitzen des del consistori costaner. Els serveis de Benestar Animal són aquests: adopció de mesures per a garantir el benestar dels animals; control dels centres d’acollida o residència d’animals; servei de recollida i captura d’animals abandonats; registre i cens d’animals de companyia; control veterinari i de les condicions higienicosanitàries dels animals, i controls epidemiològics.
Segons Escarpanter, "moltes vegades, les espècies tenen dificultats per criar, ja que el creixement dels àmbits urbans pot haver anat en detriment de les aus". Amb aquest projecte, volen revertir la situació dins de l’àmbit local. "Pretenem millorar les nidificacions d’algunes espècies, implicant, sobretot, els veïns i els turistes per a sensibilitzar-los i ressaltar que, a Llançà, estem compromesos amb el medi natural i la sostenibilitat", afegeix la batllessa llançanenca.
Des de fa tres anys, Lladruc, amb seu a Peralada, ofereix teràpies assistides amb animals al centre de dia de Llançà. Amb l’ajuda d’un gat blanc i negre (Oreo), una gata de raça Ragdoll (Panettone) i una labrador retriever blanca específicament ensinistrada (Crep), es treballen diferents aspectes per al benestar físic i emocional dels usuaris. Gràcies a diferents exercicis, tant individuals com amb forma de dinàmiques de grup, es conserven i potencien diverses habilitats i destreses, com la psicomotricitat fina i gruixuda, la memòria, l’atenció, la promoció de l’activitat física, l’expressivitat, la coordinació, etc.
"A més, no s’ha d’oblidar que els animals són un suport emocional molt important per a la gent gran, ja que els ajuden a passar del paper de ser cuidat a ser cuidador", tal com manifesta Roser Feliu, tècnica en teràpies assistides amb animals a Lladruc.
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