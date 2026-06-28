Medi ambient
Activaran el projecte "Llançà nidifica", per a les aus cavícoles
El consistori llançanenc posarà en marxa, abans d’acabar l’any, un llarg projecte a través de l’àrea de Benestar Animal
La inicativa escamparà diverses caixes niu per diferents espais del municipi amb l’objectiu de fer col·laborar la població
L’Àrea de Benestar Animal de l’Ajuntament de Llançà, compromesa amb la protecció del medi natural, ha impulsat el projecte "Llançà nidifica" amb la voluntat de contribuir activament en la protecció de l’avifauna urbana del municipi. Això ho fa instal·lant caixes niu en petits espais naturals, amb l’objectiu d’afavorir la nidificació d’aus cavícoles, i preservar, d’aquesta manera, els beneficis que aquestes aporten a l’entorn urbà, com el control natural d’insectes i la millora de la qualitat ambiental. La presentació del projecte es durà a terme després de l’estiu, segons la programació prevista en aquest projecte.
El projecte es fonamenta en la cooperació entre diferents actors socials i institucionals, ja que implica la col·laboració entre l’Ajuntament, les entitats ambientals, els centres educatius, la ciutadania i els organismes científics, com l’Institut Català d’Ornitologia, mitjançant la plataforma Nius.cat. Aquesta xarxa d’aliances permet sumar esforços, compartir coneixement i generar un projecte participatiu i sostenible a llarg termini, reforçant el compromís col·lectiu amb la conservació del medi ambient.
“Llançà es troba en un entorn privilegiat des del punt de vista ambiental i paisatgístic”, comença dient el projecte elaborat pel col·lectiu Avetropic, conscient que la proximitat d’aquest municipi al mar, la diversitat d’hàbitats i la presència de zones verdes i arbrat urbà ofereixen un escenari idoni per a la presència de nombroses espècies d’aus que històricament han conviscut amb les persones. Sota el nom provisional de "Llançà nidifica", es planteja un projecte integral que permeti millorar les condicions de nidificació d’algunes espècies d’aus urbanes, incrementar el coneixement i el respecte per la biodiversitat local, implicar veïns i turistes en accions de ciència ciutadana i sensibilització, i posicionar Llançà com a municipi compromès amb la protecció del medi natural i la sostenibilitat. D’aquesta manera, es pretén transformar l’espai urbà en un entorn més favorable per a la vida silvestre, alhora que es genera un recurs educatiu i turístic que posi en valor el patrimoni natural del municipi llançanenc.
Es pretén transformar l’espai urbà en un entorn més favorable
“Com a conseqüència, espècies tradicionalment comunes als nostres pobles i ciutats, com les mallerengues o els pardals, troben cada vegada més dificultats per estabilitzar-se i tirar endavant les seves postes. Aquesta tendència no només empobreix la biodiversitat local sinó que, també, redueix els beneficis que aquestes aus aporten a l’entorn urbà, com el control natural d’insectes i la millora de la qualitat ambiental”, explica el responsable tècnic d’Avetropic, Roger Valls.
Sis blocs
El projecte s’estructura en sis blocs d’actuació complementaris, tots ells orientats a maximitzar la protecció de l’avifauna urbana i a generar un impacte positiu a escala social i educativa.
El primer bloc és la creació de zones de nidificació urbana. Es proposa la selecció de diversos espais de titularitat municipal que disposin d’arbrat adequat per a la instal·lació de caixes niu. Les zones inicialment proposades són: plaça de Catalunya, Pineda del Port, plaça de l’Església, jardins de l’Ajuntament, plaça de les Esplanes, Pineda entre l’INS Llançà i el Parc de Bombers, Parc de l’Oficina de Turisme, Parc de calistènia i pàrquing de la Vila i Jardins de Can Marly. En cada zona, s’instal·laran entre dues i cinc caixes niu, en funció de l’espai disponible i de les característiques de l’arbrat. El nombre total previst és d’aproximadament 30 caixes niu. Les caixes niu estaran dissenyades per a petites aus cavícoles com la mallerenga carbonera, la mallerenga blava i el pardal comú. Es realitzarà un seguiment continuat per a garantir el bon estat de les caixes; registrar dades, com l’índex d’ocupació anual, les espècies que ocupen les caixes o l’èxit reproductiu; i detectar possibles incidències o necessitats de millora. Aquest seguiment permetrà disposar de dades objectives que podran ser compartides públicament i utilitzades per a millorar el projecte any rere any.
Des d’Avetropic, s’han dissenyat sis blocs per fer participar a tothom en el projecte
En el segon bloc, anomenat Ruta educativa "Llançà nidifica", aprofitant la xarxa de zones de nidificació, es crearà un itinerari educatiu accessible i autoguiat que connectarà els diferents punts del projecte i que es promocionarà per vies digitals, però, també, a través de tríptics impresos repartits per diferents punts del municipi. En cada zona, s’instal·larà un plafó informatiu, cadascun dels quals comptarà amb un codi QR.
El tercer bloc, en col·laboració amb ciència ciutadana, té l’objectiu d’integrar el projecte dins d’iniciatives científiques consolidades, i es proposa incorporar als continguts digitals un enllaç a l’aplicatiu Nius.cat de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). Això permetrà que veïns i turistes puguin introduir observacions reals d’ocupació de nius, entre altres coses.
Murals temàtics de sensibilització serà el títol del quart bloc i, com a element complementari, es planteja la realització d’un o diversos murals artístics en espais urbans estratègics del municipi. Els objectius dels murals són: integrar l’art urbà amb la temàtica ambiental; donar visibilitat al projecte; embellir l’espai públic, i convertir-se en punts de referència per a veïns i visitants. Els murals els farien artistes del territori i podrien incorporar, també, codis QR que enllacin amb la informació del projecte i amb la ruta educativa, com una altra via de promoció.
En el cinquè bloc, dedicat a les activitats educatives per a centres escolars, la infraestructura generada pel projecte permetrà desenvolupar un programa específic d’educació ambiental amb xerrades divulgatives sobre aus urbanes, tallers de construcció de caixes niu, sortides d’observació d’aus, i activitats de monitoratge de les caixes instal·lades. Aquestes accions reforçaran el vincle entre l’alumnat i el patrimoni natural de Llançà. El darrer bloc inclou activitats obertes per al públic en general.
La implementació del projecte permetrà millorar la conservació de l’avifauna urbana del municipi; incrementar la biodiversitat en parcs i jardins; sensibilitzar la població sobre la importància dels ecosistemes; generar un recurs educatiu i turístic d’impacte ambiental positiu; posicionar Llançà com a municipi referent en sostenibilitat, i contribuir a projectes científics d’àmbit català i europeu.
El projecte també contribueix a reforçar la resiliència ambiental de l’entorn urbà
Aquest projecte s’alinea amb el compliment de diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). D’una banda, fomenta entorns urbans més saludables i una connexió més gran de les persones amb la natura, ja que la presència d’aus i biodiversitat en parcs i jardins millora la qualitat ambiental, redueix la necessitat de tractaments químics i afavoreix espais públics més agradables i equilibrats.
També integra l’educació ambiental com un dels seus eixos principals. Al mateix temps, impulsa un model de municipi més verd, saludable i respectuós amb el medi natural; afavoreix el consum responsable en promoure l’ús de materials sostenibles i de baix impacte ambiental en la construcció de caixes niu i en els elements divulgatius.
Resiliència ambiental
Tot i que el seu objectiu principal és la conservació de l’avifauna, el projecte també contribueix a reforçar la resiliència ambiental de l’entorn urbà. “El foment de poblacions d’aus insectívores afavoreix ecosistemes més equilibrats i funcionals, capaços d’adaptar-se millor als efectes del canvi climàtic. Així mateix, les accions educatives del projecte incrementen la consciència ambiental de la població, promovent actituds i comportaments més responsables davant dels reptes climàtics actuals”, remarquen els impulsors del projecte.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor l'exconcursant de 'La Voz' Oriol López en una caiguda al bany
- Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
- Jorge Branger, sobre l’habitatge: 'Per comprar un piset de 300.000 euros cobrant 1.600, cal treballar 185 mesos seguits sense gastar res
- Carmen, la madrilenya que va arribar a Castelló d'Empúries per cuidar la filla malalta que ha emocionat Quim Masferrer: 'La gent és molt bona
- Roses desplega un mar d’ombra al centre del poble: una resposta local a la calor
- Mor el conductor d’un camió en un accident a l’AP-7 i hi ha 9 quilòmetres cua en direcció l
- ERC denuncia una 'preocupant situació econòmica' a la Jonquera i l'Ajuntament defensa la gestió i els acusa de fer 'precampanya
- Aquesta és la programació de les Festes de Sant Pere de Figueres 2026