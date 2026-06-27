Terrades
L'Ajuntament de Terrades tirarà endavant la reforma de la plaça Major
El projecte d’aquesta plaça inclou el soterrament del cablejat elèctric i que s’hi pugui aparcar millor: "Serà sense canvis radicals", diu l’alcalde
El projecte bàsic executiu de les obres de reforma i adequació de la plaça Major de Terrades, redactat per l'arquitecta Helena Terradas Aguilar i l'enginyer Bruno Geli Granollés, ha quedat aprovat definitivament, segons publicava la setmana passada el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i l’alcalde terradenc, Lluís Blavi, ha apuntat que els treballs es duran a terme properament "sense canvis radicals". El projecte de reforma de la plaça Major és cofinançat per la Diputació de Girona, mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2023.
Aquest projecte inclou el soterrament de les línies elèctriques, així com fer més grans les voreres. "Volem fer més agradable aquesta plaça a les persones i que s’hi pugui aparcar millor", argumenta el batlle. L’excés de vehicles que hi ha aparcats en aquesta plaça d’entrada al nucli urbà de Terrades ha provocat que el consistori actués amb previsió. També hi haurà enllumenat nou.
Blavi també exposa l’interès per desplaçar un plataner que es troba plantat en un punt problemàtic de la plaça i que beneficiaria els aparcaments.
L’Ajuntament de Terrades va rebre del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, a principis d’aquest any 2026, un total de 1.131 euros en concepte de subvenció per a la instal·lació del monòlit commemoratiu instal·lat a la plaça Major el mes d’octubre de l’any passat.
Amb aquesta actuació, que es mantindrà amb aquest projecte previst per als propers mesos, es pretén mantenir en la memòria dels veïns i veïnes i de tot aquell que visiti el poble de Terrades l’afectació que va tenir per al municipi la Guerra Civil espanyola, en especial la retirada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
- Mor l'exconcursant de 'La Voz' Oriol López en una caiguda al bany
- Jorge Branger, sobre l’habitatge: 'Per comprar un piset de 300.000 euros cobrant 1.600, cal treballar 185 mesos seguits sense gastar res
- Roses desplega un mar d’ombra al centre del poble: una resposta local a la calor
- Mor el conductor d’un camió en un accident a l’AP-7 i hi ha 9 quilòmetres cua en direcció l
- ERC denuncia una 'preocupant situació econòmica' a la Jonquera i l'Ajuntament defensa la gestió i els acusa de fer 'precampanya
- Aquesta és la programació de les Festes de Sant Pere de Figueres 2026
- Quan més els necessiten, els deixem sols