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La UdG premia Diana Ballart, l'emprenedora que cuida els animals
L'empordanesa ha estat reconeguda en la segona edició dels Premis Alumini 2026 de la Universitat de Girona i ha decidit destinar part de la dotació econòmica a Projecte Lola, entitat dedicada a la conscienciació sobre el respecte als animals
La decisió respon a la voluntat de vincular el reconeixement a una causa especialment significativa per a ella
Empordanesa i emprenedora en l’àmbit de la salut, Diana Ballart ha estat reconeguda en la segona edició dels Premis Alumni 2026 de la Universitat de Girona, en la categoria d’Emprenedoria. El guardó reconeix la seva trajectòria com a CEO i cofundadora de The Smart Lollipop, una empresa que desenvolupa un dispositiu mèdic en forma de piruleta per al diagnòstic i seguiment de malalties a partir de mostres de saliva, amb l’objectiu d’evitar proves invasives com les analítiques de sang en determinats casos. Està especialment pensat per a pacients no col·laboradors, com infants, persones amb diversitat funcional i persones grans. Un dispositiu universal i inclusiu, dissenyat per a tothom.
Més enllà del reconeixement, els premis inclouen una dotació econòmica de 500 euros que els guardonats poden destinar a una entitat social escollida a partir d’un llistat facilitat per la universitat. En aquest cas, la decisió va ser especialment significativa per a la guardonada, que va voler vincular el premi a una causa molt personal, que defensa Projecte Lola. “Hi havia moltes entitats amb molt d’impacte, però vaig voler donar-ho a algú que per mi és molt important i que m’omple molt: la cura i el respecte pels animals”, explica. “Per mi és absolutament part del meu dia a dia. No m’imagino la meva vida sense un gos al meu costat, sense el seu amor incondicional”.
Vincle amb els animals
En aquest sentit, la decisió de la donació respon a un vincle personal profund amb el món animal. Projecte Lola és una entitat centrada en la conscienciació i l’educació sobre el respecte als animals, especialment entre infants i famílies. L’organització treballa per promoure la idea que els animals formen part de la família i per fomentar una convivència responsable des de l’educació.
Aquest vincle amb les causes socials i la seva mirada compromesa cap a la innovació també es reflecteix en la seva trajectòria professional. Ballart va néixer a Barcelona i es va traslladar amb la seva família a Llançà als quatre anys. Actualment, resideix a Girona i troba a Cadaqués un dels seus espais de desconnexió. És publicista i doctora en comunicació per startups deeptech i ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l’àmbit de la innovació i l’emprenedoria tecnològica.
Al llarg de la seva carrera ha estat reconeguda en diferents iniciatives vinculades a l’impuls de l’emprenedoria, i fins i tot va ser escollida pel FC Barcelona com a imatge d’una campanya de promoció del talent emprenedor.
Actualment, el projecte disposa de dues línies de producte. D’una banda, el The Smart Lollipop One, que ja permet fer analítiques de saliva amb el suport de maquinària de laboratori. Aquest és el producte que ja s’utilitza en entorns hospitalaris com l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Trueta de Girona, entre altres centres. D’altra banda, hi ha el The Smart Lollipop Core, que està en fase de desenvolupament.
Aquest segon dispositiu, el TSL Core, incorpora tecnologia de biosensors i un lector òptic que, en alguns casos, permetria fer les anàlisis sense necessitat d’enviar les mostres a un laboratori. Es tracta d’un sistema de point of care, és a dir, pensat per obtenir resultats directament en el punt d’atenció.
En paral·lel, la companyia treballa actualment en una ronda d’inversió privada per impulsar la comercialització del primer dispositiu i consolidar el desenvolupament del segon i continuar creixent com a companyia, destaca Ballart.
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