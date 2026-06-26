Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Jordi Jaume100 kg marihuana FigueresPla contraincendis MugaLaura AutonellPaco Pérez
instagramlinkedin

Medi ambient

Obren una consulta pública prèvia per a l'ampliació dels Aiguamolls de l'Empordà

Fins al dia 15 de juliol, es pot participar a la iniciativa que determinarà les opinions de la ciutadania sobre el Pla de Protecció del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Un moment de la sessió informativa al Convent de Santa Clara.

Un moment de la sessió informativa al Convent de Santa Clara. / Marc Testart

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Marc Testart

Marc Testart

Castelló d'Empúries

S’ha iniciat la consulta pública prèvia del projecte de decret per a l’ampliació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i la declaració de dues reserves naturals parcials. L’objectiu és recollir l’opinió de la ciutadania i iniciar la tramitació formal del projecte. El director del Parc, Ponç Feliu, va encapçalar, la setmana passada, les sessions informatives que es van fer a Sant Pere Pescador, el dilluns 15 de juny, i a Castelló d’Empúries, el dimarts 16.

"Donem un full en blanc perquè la gent hi pugui posar allò que li sembli. És important tenir un Pla de Protecció, ja que volem que la part marina hi sigui contemplada", manifestava Feliu al Convent de Santa Clara. La cap del Servei de Planificació del Parc, Sara Pont, va concretar que aquest Pla de Protecció és un projecte de quatre anys de durada. La consulta pública serà vigent fins al 15 de juliol. Es pot participar-hi a través d’aquest enllaç.

Els objectius que es pretenen assolir són garantir una protecció equilibrada i funcional del conjunt de l’espai, preservar-ne els valors naturals, millorar la connectivitat i reforçar la coherència territorial i ecològica de l’espai. També es vol assegurar la coherència territorial i ecològica del parc, incorporant àrees limítrofes amb valors excepcionals, així com incrementar el nivell de protecció en àrees especialment sensibles mitjançant la declaració de reserves naturals parcials i preservar hàbitats vulnerables, prioritaris i crítics, així com les espècies associades.

Platja de Can Comas

D’altra banda, la setmana passada es va iniciar, a Castelló, una campanya de recollida de signatures per demanar a l’Ajuntament i al Parc dels Aiguamolls el retorn de l’accés a la platja de Can Comas amb vehicle per als habitants del poble.

Notícies relacionades

"Espero que presentin aquesta petició a la junta del Parc, però és una cosa molt positiva que la platja de Can Comas estigui tancada", ha valorat Jordi Sargatal, secretari d’Acció Climàtica del Govern de la Generalitat. Segons Sargatal, el tancament d’aquesta platja al públic durant l’època de nidificació d’algunes espècies, com el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), garanteix la protecció d’aquestes espècies i la preservació dels ecosistemes naturals de la zona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents