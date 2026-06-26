En marxa les obres d’ampliació de l’edifici de les ambulàncies a Castelló d'Empúries
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries està duent a terme l’ampliació de l’edifici de serveis d’ambulàncies, situat al sector Mas Nou, a l’entrada d’Empuriabrava, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les noves necessitats i millorar les condicions operatives dels equips d’emergències.
Actualment, i de manera provisional, mentre durin aquestes obres, les unitats assistencials estaran ubicades en mòduls municipals habilitats a la zona de Castelló Nou, garantint, en tot moment, la continuïtat del servei. Un cop finalitzats els treballs, la base es traslladarà a l’edifici ampliat del sector Mas Nou.
L’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot, ha destacat que “aquest és un pas endavant molt important per al nostre municipi. Disposar -afegeix- de dues ambulàncies les 24 hores, una d’elles medicalitzada, millora de manera clara l’atenció en situacions d’emergència”.
L’alcaldessa també ha remarcat que “som un municipi amb una gran variació de població al llarg de l’any, i aquesta millora ens dona més seguretat i una millor capacitat de resposta per a tothom”.
Per la seva banda, la regidora de Salut, Laura Guerrero, ha valorat molt positivament l’actuació subratllat que “aquesta ampliació ens permet disposar d’uns serveis d’emergències més ben preparats i amb més recursos per atendre la població”.
Aquestes actuacions s’emmarquen en el nou model del SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) a Catalunya, que incrementa un 20% les ambulàncies, incorpora més de 600 professionals i representa una inversió global de prop de 2.000 milions d’euros per millorar l’atenció sanitària arreu del país.
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