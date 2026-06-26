Salut
El "kit de mama" finançat per Oncolliga Girona arriba a l'Hospital de Figueres
La iniciativa va començar com a prova pilot al Trueta amb l'objectiu de facilitar la recuperació de les dones operades de càncer de mama i cuidar-ne el benestar físic i emocional des del primer moment
L’Hospital de Figueres oferirà a partir d’ara a les dones que s’han de sotmetre a una cirurgia de mama un kit que conté informació i productes útils per al postoperatori. El material està finançat per la Fundació Oncolliga Girona i pensat per facilitar la recuperació i cuidar el benestar físic i emocional de les pacients des del primer moment.
La iniciativa del "kit de mama" va començar com una prova pilot a l’Hospital Trueta l’octubre del 2025 i, en el primer semestre d’aquest any, s’ha ampliat primer a l’Hospital de Palamós i ara a l’Hospital de Figueres, on cada any es realitzen un centenar d’intervencions de càncer de mama. L’Oncolliga reforça d’aquesta manera la seva tasca de suport a les persones afectades de càncer i les seves famílies, sumant esforços amb els equips sanitaris per millorar la qualitat de vida durant tot el procés oncològic.
Els kits, que seran personalitzats per l’equip assistencial segons les necessitats de cada pacient, inclouran diferents elements informatius i de suport en un necesser.
El kit conté òvuls vaginals hidratants i emulsió cutània, una bossa de drenatge i una pròtesi provisional de cotó per utilitzar dins del sostenidor. També hi ha el llibret informatiu sobre el programa Guapes&Valentes de la Fundació Oncolliga Girona, que inclou serveis com el banc de perruques, l’estètica oncològica o el drenatge limfàtic.
Amb aquesta iniciativa es vol millorar l’experiència de les pacients i fer més fàcil el procés de recuperació, oferint-los informació clara i eines pràctiques des del primer moment.
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