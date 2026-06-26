Medi ambient
La IAEDEN engega una campanya per recollir fons per la "batalla judicial" contra l'ampliació d'una granja a Cantallops
L'entitat vol aconseguir 15.000 euros per afrontar el litigi
La IAEDEN-Salvem l’Empordà ha engegat una campanya per recollir fons per fer front a la "batalla judicial" contra l’ampliació de la granja Mas Llovet de Cantallops. L’entitat vol arribar als 15.000 euros per afrontar el litigi judicial del contenciós administratiu. De moment, ja ha aconseguit 1.662 euros. Els ecologistes s’oposen a aquesta actuació, que preveu fins a 1.999 places de porcí d’engreix i un consum d’aigua de "gairebé 3 milions de litres l’any", a més de 4,2 milions de litres de purins anuals.
L’entitat assegura que l’ampliació es troba en sòl no urbanitzable d’especial protecció, segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, "afectant un àmbit de connectivitat ecològica i sense respectar les distàncies mínimes legals a camins, rieres i cursos d’aigua".
Els ecologistes han interposat un contenciós contra la resolució de l’Ajuntament de Cantallops que desestimava la seva denúncia urbanística i "ha permès la continuïtat de les obres". "Considerem que els fets presenten indicis de vulneració de la legalitat urbanística i ambiental, dignes de ser examinats pels tribunals", afirmen en un comunicat.
Amb el recurs, volen que es declari nul·la, o subsidiàriament anul·lable, la llicència d’obres i els actes administratius que hagin emparat aquesta ampliació; així com l’enderroc de les obres executades, la restauració dels terrenys alterats i que l’Ajuntament exerceixi les seves competències de protecció de la legalitat urbanística, incloent-hi, si escau, l’obertura del corresponent expedient sancionador.
Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà sostenen que aquesta ampliació s’està desenvolupant sobre "una explotació que feia anys que estava inactiva, sense que consti que disposés d’autoritzacions urbanístiques i ambientals exigibles". "Igualment, considerem que no s’ha seguit el procediment legal previst per actuacions en sòl no urbanitzable, que inclou tràmits d’informació pública i participació de les persones interessades", afegeixen. A més, denuncien que "no s’ha respectat la condició de part interessada a l’IAEDEN-Salvem l’Empordà en l’expedient, tot això generant una situació d’indefensió".
D’altra banda, recorden que Cantallops es considera zona vulnerable a la contaminació de nitrats i que el pou d’abastament municipal presenta un "mal estat químic", segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb concentracions de nitrats superiors als 50 mg/L, límit establert per l’Organització Mundial de la Salut per al consum humà.
"Pretenem aturar aquesta ampliació, però també impulsar un debat imprescindible sobre el futur de l’Albera. No podem continuar augmentant la càrrega ramadera industrial en un territori que ja pateix contaminació, pressió sobre recursos i degradació dels seus valors naturals", conclouen al comunicat.
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