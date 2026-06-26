Salut
L'hospital de Figueres inverteix més de 3 milions i mig d'euros a renovar la maquinària d'hemodiàlisi
S’han substituït els 24 equips per monitors d’última generació destinats a pacients hospitalaris crònics i aguts
L’hospital de Figueres ha invertit 3,6 milions d'euros en la renovació de la maquinària de la Unitat de Diàlisi. Aquesta inversió tecnològica en el tractament d’hemodiàlisi suposa una millora tant per a la qualitat assistencial com per a la seguretat dels pacients i les condicions de treball de l’equip de professionals. S’han substituït els 24 equips que hi havia fins ara per nous monitors d’hemodiàlisi d’última generació.
El 2025, la Unitat va realitzar 12.000 sessions d’hemodiàlisi a un centenar de pacients hospitalaris crònics i aguts repartits en cinc torns de matí, tarda i nit.
Els nous equips incorporen la tecnologia de cassette, una innovació que simplifica notablement la preparació de les sessions de diàlisi i representa un important avenç per al personal d’infermeria. Entre els seus avantatges destaquen una reducció dels temps de preparació i recollida dels tractaments, una menor manipulació de la màquina i una supervisió constant dels paràmetres de funcionament. Totes aquestes noves prestacions es tradueixen en una disminució del risc d’errors, una major seguretat per als pacients, una reducció dels consums associats al tractament i una millora de l’eficiència del servei.
"Estem parlant de monitors d’alt flux que contenen un sistema per disminuir l’impacte mediambiental en el tractament d’aigua per a hemodiàlisi i de bombes de concentrat àcid centralitzat de la Unitat de Diàlisi. És una nova tecnologia que no estava inclosa en els monitors anteriors, com el retorn de la sang automatitzat", ha explicat la cap del Servei de Nefrologia, la metgessa Roxana Bury.
"Amb aquesta renovació, l’hospital de Figueres consolida la seva aposta per la innovació tecnològica i la millora contínua dels serveis assistencials, dotant la Unitat de Diàlisi d’equipaments i sistemes alineats amb els estàndards més avançats del sector. Aquest projecte permetrà continuar oferint una atenció de màxima qualitat als pacients amb malaltia renal crònica de l’Alt Empordà, garantint alhora una major eficiència operativa, seguretat clínica i sostenibilitat del servei durant els propers anys", ha dit el cap del Departament de Compres de la FSE, Jordi Vallejo.
Via: Diari de Girona
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