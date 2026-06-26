La Jonquera
ERC denuncia una "preocupant situació econòmica" a la Jonquera i l'Ajuntament defensa la gestió i els acusa de fer "precampanya"
Els republicans qüestionen els 330.000 euros en factures pendents i els ingressos previstos pels radars, mentre el govern defensa que ha hagut d’afrontar l’augment de costos i retreu a l’oposició haver rebutjat mesures per reforçar els ingressos
El grup municipal d’ERC a la Jonquera ha denunciat una "preocupant situació econòmica" a l'Ajuntament i ha alertat de l’existència de factures pendents de pagament. L’alcaldessa, Miriam Lanero, ha replicat, en declaracions a Infojonquera, que els republicans fan "precampanya" i ha defensat la gestió econòmica del govern municipal en un context d’augment de costos.
A través d'un vídeo publicat a Instagram, la portaveu d'ERC a la Jonquera, Anna Pérez, assegura que la liquidació del pressupost municipal confirma les advertències que el grup havia fet durant els darrers mesos sobre la gestió econòmica de l’Ajuntament i l’acumulació de factures pendents. Els republicans asseguren que a finals de l’any passat hi havia uns 330.000 euros en factures corresponents als mesos d’octubre, novembre i desembre que encara no s’havien abonat.
Pérez afirma que aquests pagaments "encara s’estan començant a pagar ara" i sosté que a aquesta quantitat cal sumar-hi les factures generades durant els primers mesos d’aquest any. La portaveu d'ERC considera que aquesta situació incompleix els terminis de pagament que han de respectar les administracions públiques i que perjudica empreses, proveïdors i comerços locals que treballen amb el consistori.
Una altra de les crítiques dels republicans fa referència als ingressos previstos procedents dels radars de trànsit. Anna Pérez recorda que ja va advertir durant la tramitació del pressupost que pressupostar dos milions d’euros per aquest concepte era una previsió "poc realista". Segons Pérez, els ingressos reals haurien estat d’uns 800.000 euros, una xifra inferior a la prevista.
ERC també assegura que el govern municipal no ha pres mesures suficients per reduir la despesa ni corregir la situació malgrat els advertiments dels serveis municipals. En aquest sentit, afirma que s’hauria hagut de destinar aproximadament un milió d’euros del crèdit previst per a les obres del Prat de Malagrava a cobrir altres necessitats econòmiques de l’Ajuntament.
Segons els republicans, això farà que les actuacions previstes al Prat de Malagrava, que defineixen com una reivindicació veïnal de fa anys, tampoc es puguin executar aquest any. Davant d’aquest escenari, Pérez reclama "transparència, rigor en la gestió dels recursos públics i mesures que permetin recuperar l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament".
Pérez assegura que continuarà treballant per defensar "els interessos dels jonquerencs i les jonquerenques" i manté que farà seguiment de l’evolució de la situació econòmica municipal.
Lanero: "Sembla evident que alguns ja estan en precampanya"
Per la seva banda, l’alcaldessa de la Jonquera, Miriam Lanero, en un comunicat que recull InfoJonquera, ha acusat ERC de situar el debat en un context de precampanya. "Ara resulta que ERC ha descobert els números de l’Ajuntament. Curiós", afirma Lanero, que considera que, després de més de tres anys de legislatura, "sembla evident que alguns ja estan en precampanya".
Lanero defensa que l’equip de govern ha gestionat l’Ajuntament en un context econòmic difícil, marcat per l’increment dels costos dels subministraments, els contractes de serveis i els materials. També assenyala l’impacte de decisions del Govern d’Espanya, com els increments salarials dels empleats públics, que els ajuntaments han d’assumir "obligatòriament" sense que vagin acompanyats de més ingressos.
"Un ajuntament és com qualsevol família. Quan s’apugen el preu de la llum, dels combustibles, dels aliments o dels serveis, les famílies han de fer esforços per continuar endavant. I en el cas de l’Ajuntament no és diferent", argumenta l’alcaldessa de la Jonquera.
Lanero contraposa l’actuació del govern municipal de la Jonquera a la posició d’ERC i assegura que hi ha "dues maneres d’actuar: treballar i buscar solucions, o aparèixer ara, a les portes d’un any electoral, fent vídeos i intentant generar alarma". L’alcaldessa també retreu als republicans que, durant aquests tres anys, no hagin presentat cap proposta econòmica per millorar els ingressos municipals.
En aquest punt, recorda que el govern va proposar incrementar un 10% l’IBI a les grans superfícies instal·lades als polígons industrials. Segons Lanero, aquesta mesura "no afectava la immensa majoria dels veïns i veïnes de la Jonquera" i hauria permès reforçar els ingressos municipals sense incrementar el rebut de les famílies del poble.
"Era una mesura de responsabilitat per reforçar els ingressos municipals i continuar mantenint serveis, inversions i activitats sense carregar encara més els ciutadans", defensa l’alcaldessa, que retreu a ERC haver-hi votat en contra.
Lanero conclou que el govern municipal continuarà "gestionant amb responsabilitat" i prenent les decisions que consideri necessàries per defensar els interessos de la Jonquera. "La diferència és senzilla: uns ara expliquen els problemes; nosaltres fa tres anys que treballem cada dia per solucionar-los", afirma.
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