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Denuncien un jove per portar un fusell de paintball sense documentació a Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d’Empúries va intervenir la marcadora durant un control al sector Carlit

El fusell de paintball intervingut per la Policia Local de Castelló d’Empúries.

El fusell de paintball intervingut per la Policia Local de Castelló d’Empúries. / Policia Local de Castelló d’Empúries

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Eva Batlle

Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d’Empúries va denunciar administrativament un jove de 20 anys per portar un fusell de paintball sense la documentació ni les condicions exigides durant un control preventiu a Empuriabrava.

Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte, pels volts de la una, en un control de pas al sector Carlit. Els agents van identificar el conductor d’un vehicle i, durant la comprovació, van localitzar al maleter una marcadora de paintball amb aparença d’arma llarga.

Segons la Policia, el jove no disposava de la documentació necessària ni complia les condicions requerides per a la tinença i el transport d’aquest tipus d’objecte. Per aquest motiu, els agents van formular la corresponent denúncia administrativa per una presumpta infracció de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

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La policia també va intervenir el fusell de paintball. Des del cos destaquen que aquests controls preventius tenen com a objectiu reforçar la seguretat ciutadana, prevenir conductes de risc i garantir el compliment de la normativa vigent.

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Via: Diari de Girona

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