Via pública
Roses desplega un mar d’ombra al centre del poble: una resposta local a la calor
La instal·lació temporal, inspirada en les ones, crea més de 1.000 metres quadrats de refugi i transforma la imatge d’un dels principals eixos comercials i de passeig del municipi
La rambla de la riera Ginjolers de Roses ha canviat de pell amb l’arribada de l’estiu. Allà on fins ara el sol queia de ple durant bona part del dia, l’Ajuntament ha instal·lat un sostre d’ombra format per una xarxa decorativa de tons blaus i blancs que cobreix dos trams d’un dels espais més transitats del municipi. La proposta, pensada per millorar el confort climàtic durant els mesos de més calor, ha generat expectació des del primer moment i ha estat ben rebuda tant per turistes com per veïns, que hi veuen una solució pràctica i, alhora, una manera d’embellir el centre.
L’actuació s’ha desplegat entre l’avinguda de Rhode i el carrer Doctor Pi i Sunyer, i entre aquest carrer i el carrer de l’Església. En conjunt, la nova coberta crea una zona d’ombra de més de 1.000 metres quadrats en un eix comercial i de passeig especialment concorregut a l’estiu. L’objectiu és reduir la sensació de calor, fer més amable el recorregut a peu i afavorir que l’activitat comercial i turística pugui conviure millor amb els episodis de temperatures elevades.
Més enllà de la seva funció pràctica, el sostre ha tingut un efecte immediat en la imatge urbana. Els toldos de plàstic i la combinació de diferents variants de color blau dibuixen una mena d’onatge suspès damunt la rambla. Quan bufa el vent, el material es mou lleugerament i reforça aquesta sensació marina. "Sembla que hagin fet entrar el mar dins dels carrers del poble", resumeix Rose Arrieta, turista francesa amb residència al municipi, mentre observa el joc de llums i ombres que es projecta sobre el passeig.
Una resposta local a la calor
La instal·lació s’emmarca en una tendència cada vegada més present als municipis mediterranis: buscar solucions d’adaptació climàtica en l’espai públic. Davant estius més calorosos i carrers exposats a una radiació intensa, l’ombra esdevé una infraestructura urbana de primer ordre. A Roses, l’aposta s’ha resolt amb una intervenció lleugera, temporal i visualment vinculada al paisatge marítim del municipi.
L’Ajuntament ha aprofitat l’estructura autoportant que ja s’utilitzava per a la campanya d’enllumenat de Nadal, formada per columnes i cablejat existents. Aquesta decisió ha permès optimitzar recursos municipals i reduir l’impacte de la intervenció. Segons la informació municipal, la cobertura està feta amb un material lleuger, resistent i 100% reciclable, i el cost del subministrament i la instal·lació ha estat de 18.000 euros.
El regidor d’Infraestructures, Serveis Públics i Medi Ambient, Lluís Espada, defensa que "aquest projecte té una funció clarament mediambiental per proporcionar ombra i protegir del sol a una zona molt concorreguda, i també aporta un component estètic i de reclam turístic". Espada també remarca que "tal com vàrem dir, aprofitem l’estructura instal·lada per la il·luminació de Nadal, que ja es va fer amb aquesta intenció".
Ombres per a altres espais
La bona acollida de la proposta obre la porta a noves actuacions en altres punts del municipi. El mateix regidor avança que l’Ajuntament vol continuar treballant en aquesta línia, però adaptant cada solució a les característiques de cada espai. "Seguirem col·locant zones d’ombra en altres llocs del municipi però amb característiques diferents a les de la Riera", indica Espada.
A peu de carrer, la sensació és que Roses ha trobat una fórmula senzilla per respondre a una necessitat creixent sense renunciar a la identitat pròpia. una idea semblant a la que ja va tenir Figueres l'any passat, i que ha repetit aquest any, amb les lones dalinianes en el carrer Besalú. Una bona iniciativa que agafa el relleu dels sistemes que ja utilitzaven els comerciants de les dues localitats annys enrere, amb la mateixa finalitat.
A Roses, el sostre blau no només protegeix del sol: també projecta una nova imatge de la rambla, més fresca, més amable i més mediterrània, en un moment en què els municipis turístics busquen adaptar-se als efectes del canvi climàtic sense perdre vitalitat urbana.
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