Successos
L'Audiència arxiva el cas dels atropellats per agents de la Guàrdia Civil a Sant Climent durant una manifestació contra el parc eòlic marí
El tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la IAEDEN
L'organització ecologista rebutja la resolució i afirma que "consolida" la "impunitat" dels implicats
L'Audiència de Girona ha desestimat el recurs d'apel·lació interposat per la IAEDEN i confirma l'arxivament del cas dels atropellats per agents de la Guàrdia Civil durant una protesta a Sant Climent Sescebes. L'entitat ecologista s'oposava a la interlocutòria de la plaça 8 de la secció d'instrucció del TI de Figueres que va acordar el sobreseïment provisional del cas i critica que l'alt tribunal confirmi la decisió que, al seu entendre, "consolida les impunitats" dels policies implicats i "debilita la protecció del dret a la manifestació". Els fets van passar el 6 de desembre del 2023 durant una manifestació en contra del parc eòlic marí projectat al golf de Roses.
Segons la IADEN la protesta havia estat comunicada, autoritzada i s'estava desenvolupant amb normalitat "sota la supervisió dels Mossos. Malgrat això, un vehicle amb agents de la Guàrdia Civil de paisà va travessar la concentració, provocant la caiguda de diverses persones i lesions en una manifestant i un agent dels Mossos d'Esquadra", remarca l'entitat. Arran dels fets, diversos afectats i la IAEDEN es van personar a la causa per reclamar una investigació i que "s'assumissin responsabilitats".
El mes d'abril del 2024 es van citar les parts a declarar i el 8 de gener d'aquest any el jutjat va acordar l'arxivament provisional del cas. La IAEDEN hi va presentar recurs d'apel·lació i ara l'Audiència l'ha desestimat confirmant la decisió judicial.
A la resolució, el tribunal considera que no s'ha pogut acreditar la conducció temerària. A més, remarca que les declaracions dels Mossos i d'alguns dels manifestants permeten deduir que la velocitat del vehicle "era mínima des del moment que admeten que alguns colpejar el capó i van córrer seguint el cotxe". També detalla que en cap moment es van activar els serveis d'emergència per atendre ferits i conclou que "la conducció del guàrdia es va ajustar en tot moment a les concretes circumstàncies existents, evitant posar en perill la integritat dels manifestants". Això, afegeix, "exclou la concurrència del delicte denunciat".
D'altra banda, i amb relació al delicte de lesions a una de les manifestants, l'Audiència es fa seus els raonaments del jutjat. En aquest sentit, record que el comunicat mèdic data de tres mesos després dels fets i reflecteix una lesió que patia des del gener -un mes després de la protesta-. Tampoc hi aprecia delicte d'atemptat perquè considera que els agents de la benemèrita no tenien intenció de "menystenir el principi d'autoritat de l'agent dels Mossos d'Esquadra". "Lamentablement, ens trobem davant d'un nou episodi de desavinences entres forces policials de diferents cossos", afirma.
La IAEDEN critica la resolució
Des de la IAEDEN consideren que la resolució és "profundament preocupant i injusta" perquè "no només deixa sense resposta judicial a les persones afectades, sinó que, a més, valida una interpretació dels fets segons la qual els agents de paisà poden irrompre en una manifestació legalment convocada i supervisada pels cossos de seguretat sense que els fets arribin ni tan sols a ser examinats en un judici oral".
En aquest sentit, lamenten que es doni "plena credibilitat" a la versió dels agents i consideren que s'envia un missatge "preocupant" al conjunt dels moviments socials. "L’arxivament de la causa posa fi a un procediment judicial, però no a totes les preguntes que plantegen aquests fets ni a la necessitat de defensar els drets democràtics", afirmen en un comunicat, on també avisen que continuaran defensant el dret de protesta.
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