Junts presenta Enric Sánchez de candidat a Pont de Molins una setmana després de la moció de censura
El partit no dona suport a l'actual alcalde Miguel Àngel Castaño, també de Junts, que va recuperar la vara pactant amb un regidor d'ERC
Junts ja havia deixat clar que no compartia la decisió dels seus regidors a Pont de Molins de recuperar l’alcaldia del poble amb una moció de censura contra la llavors alcaldessa Marie L. Gournay, amb el suport d’un regidor d’ERC que havia estat expulsat de l’equip de govern, Jordi Carreras. Així, una setmana més tard que Miquel Àngel Castaño recuperés l’alcaldia de Pont de Molins per a Junts, el partit de Carles Puigdemont ha fet oficial que, de cara a les eleccions del 2027, presentarà una llista renovada encapçalada per Enric Sánchez. De 37 anys, Sánchez és tècnic sanitari i president de l’Associació de Famílies de l’Escola de Pont de Molins. La confirmació de la nova llista de Junts complica encara més el panorama polític a Pont de Molins, on, si cap candidatura es fa enrere, podria haver-hi fins a quatre llistes electorals de cara a les eleccions de l’any vinent. La del PSC, amb la fins fa poc alcaldessa per ERC Marie L. Gournay; la d’ERC, possiblement liderada pel regidor que va promoure la moció de censura, Jordi Carreras, i amb el suport de l’actual alcalde de Junts, Miquel Àngel Castaño; la de Junts, amb Enric Sánchez, que compta amb el suport del partit; i, per últim, l’opció que el veterà exalcalde convergent Josep Fuentes torni a la política amb una llista de Tots per l’Empordà.
L’anunci de la candidatura d’Enric Sánchez arriba una setmana després que Miquel Àngel Castaño, també de Junts, però no militant, es convertís en el nou alcalde de Pont de Molins gràcies a una moció de censura. En aquest nou escenari polític al municipi, Junts ha presentat Sánchez com a cap de llista per a les eleccions municipals del 2027, amb una candidatura que vol apostar per la renovació i per "una nova manera de gestionar l’Ajuntament".
Sánchez, de 37 anys, treballa des de fa vint anys en el sector sanitari com a tècnic en emergències sanitàries i des de fa tretze anys forma part del SEM. Actualment és president de l’Associació de Famílies de l’Escola del poble, una responsabilitat que, segons explica, li ha permès conèixer millor la realitat del municipi i implicar-se activament en la vida social de Pont de Molins. També ha estat vinculat al teixit associatiu, al voluntariat, a la cultura popular i a entitats com el CRE de Vilatenim, Protecció Civil de la Bisbal d’Empordà i Creu Roja.
El nou alcaldable també ha format part del Consell Municipal de Vilatenim i en les dues darreres eleccions municipals es va integrar a la candidatura de Junts per Figueres encapçalada per Jordi Masquef. Sánchez defensa que l’equip de Junts per Pont de Molins està format per persones "implicades i compromeses" amb el municipi, amb "idees noves" i amb voluntat de treballar "escoltant tothom i posant sempre el poble al centre de les decisions".
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