Embassament empordanès
L'ACA invertirà 1,3 milions d'euros en la renovació de sis vàlvules i la modernització de la presa Darnius-Boadella
El projecte ha sortit a informació pública i compta amb el cofinançament del fons FEDER
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tret a informació pública el projecte per a renovar i modernitzar diversos elements de la presa de Darnius Boadella, a la comarca de l’Alt Empordà, amb l’objectiu de millorar l’abastament d’aigua de diversos municipis de la comarca. El projecte està valorat en 1,3 milions d'euros i inclourà la renovació de sis vàlvules, a més de la substitució de dos trams d'una canonada, els cabalímetres i els quadres de comandament. Les actuacions estaran cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa FEDER de Catalunya 2021-2027.
Els treballs se centraran en la renovació de sis vàlvules que es distribueixen a través de les tres captacions que hi ha a la presa —superior, inferior i auxiliar—. Això permetrà fer una gestió més acurada de l’aigua que es destini per a l’abastament urbà.
A més d’aquestes actuacions, es duran a terme altres treballs com la substitució de dos trams de canonada, la col·locació d’un cabalímetre en el tram de la canonada d’abastament on conflueixen les tres captacions i habilitar la comunicació del cabal alliberat als quadres de comandament, entre d’altres.
L’embassament de Darnius Boadella destina la seva aigua a les demandes de reg de la zona i a l’abastament de 12 municipis de l’Alt Empordà, concretament Cadaqués, Castelló d’Empúries, Figueres, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra i el Far d’Empordà.
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