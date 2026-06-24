Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Jordi Jaume100 kg marihuana FigueresPla contraincendis MugaLaura AutonellPaco Pérez
instagramlinkedin

Ramaderia

Les vaques de Setcases "arrasen" la vinya formativa de Llançà

Una desena de bovins pasturen a la vila empordanesa després del període autoritzat provocant danys en una vinya formativa a l’entrada del poble

Impulsors del projecte reclamen una actuació que permeti retirar els animals de la zona i més danys

Denuncien que una desena de vaques entren a la vinya de Llançà, des de fa dies, arrassant amb els cultius.

Denuncien que una desena de vaques entren a la vinya de Llançà, des de fa dies, arrassant amb els cultius. / Empordà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Sònia Fuentes

Sònia Fuentes

Llançà

Llançà viu aquests dies una situació de conflicte entre la ramaderia extensiva i la protecció dels cultius agrícoles. Els impulsors de la vinya formativa, a l’entrada de Llançà, denuncien que "una desena de vaques procedents de Setcases, amb els seus vedells, continuen pasturant als voltants del municipi després que, segons afirma el Parc Natural del Cap de Creus, el període autoritzat de pastura finalitzés l’1 de juny". Els animals disposaven d’un contracte per aprofitar els espais de muntanya situats damunt de Llançà. Tanmateix, per causes que encara no s’han aclarit, una part del ramat hauria quedat a la zona un cop expirat aquest permís. Afirmen que, des de fa setmanes, els animals entren durant la nit a la vinya formativa de Llançà, un projecte impulsat pel celler La Vinyeta en conveni amb l’Ajuntament de Llançà i amb la participació de l’institut del municipi. El responsable del celler, Josep Serra, assegura que ha comunicat la situació reiteradament al propietari del bestiar, al Parc Natural del Cap de Creus i al Departament d’Agricultura. Malgrat aquests avisos, "les vaques continuen accedint a la finca cada nit". Per la seva banda, l’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, assegura que l’Ajuntament és sensible a aquesta problemàtica i ha iniciat les gestions per intentar resoldre "una situació injusta" que afecta la feina que hi ha darrere d’aquest projecte.

Serra afirma que els danys ocasionats fan preveure la pèrdua de la collita d’enguany. La previsió inicial era obtenir uns 8.000 quilos de raïm de moscat d’Alexandria, però sosté que el pas del bestiar ha deixat molts ceps sense fullatge, fet que, segons explica, impedirà la correcta maduració del raïm.

Denuncien que una desena de vaques entren a la vinya de Llançà, des de fa dies, arrassant amb els cultius.Imatges de la vinya fa deu dies, ara esta pitjor,Una altr aimatge dela destrossa.

Imatge de la vinya fa deu dies, ara esta pitjor. / Empordà

El responsable de La Vinyeta també assegura que els animals han malmès part de l’emparrat i diversos ceps, uns desperfectes que, segons les seves estimacions, costaran anys de recuperar. La valoració econòmica inicial dels danys supera els 14.500 euros, segons el mateix Serra.

El cas reobre el debat sobre la convivència entre la ramaderia extensiva i projectes agrícoles

A més de les afectacions agrícoles, la presència del bestiar també genera preocupació per la seguretat viària. Els animals passen la nit a la zona de la vinya, situada davant del cementiri de Llançà i molt a prop de la carretera N-260, un tram amb una circulació intensa, especialment durant els mesos d’estiu. Segons fonts de la Guàrdia Urbana, en altres ocasions les vaques també haurien accedit al nucli urbà i haurien circulat per diversos carrers del municipi.

Notícies relacionades

Denuncien que una desena de vaques entren a la vinya de Llançà, des de fa dies, arrassant amb els cultius.Imatges de la vinya fa deu dies, ara esta pitjor,Una altr aimatge dela destrossa.

Una altra imatge dela destrossa. / Empordà

La ramaderia extensiva és considerada una eina de gestió ambiental important en espais com el Parc Natural del Cap de Creus, ja que contribueix a reduir la biomassa vegetal i ajuda en la prevenció d’incendis forestals. Diversos professionals del sector, però, remarquen que aquesta activitat requereix una gestió acurada per garantir la convivència amb els usos agrícoles i la resta d’activitats del territori. En aquest sentit, Víctor Rojas, pastor d’ovelles que participa en projectes de prevenció d’incendis amb l’associació Ramats de Foc entorn del Monestir de Sant Pere de Rodes, assegura que cada any "tenim problemes de convivència amb aquest vaquer perquè no fa una gestió responsable del ramat". Rojas afirma també que recentment les mateixes vaques haurien provocat desperfectes en el sistema d’abeuradors que utilitza el seu ramat i defensa que un maneig responsable del bestiar és imprescindible per garantir la convivència entre la ramaderia, l’agricultura i la conservació del medi. Segons destaca, el seu ramat pastura bona part de l’any entre les vinyes de La Vinyeta sense generar conflictes, un exemple que, a parer seu, demostra que aquests usos poden ser compatibles quan hi ha una gestió adequada.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents