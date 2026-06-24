Pedret i Marzà
Construiran una papallona gegant per crear un espai de biodiversitat viva a l'Empordà
Can Font inicia un micromecenatge per afavorir pol·linitzadors i educar en sostenibilitat
La finca de Can Font, a Pedret i Marzà, acollirà aquest octubre la construcció d’una gran papallona vegetal de deu metres de llarg, una escultura viva de Land Art formada per plantes aromàtiques autòctones com el romaní, la farigola, l’espígol, la sàlvia i la santolina.
Més enllà del seu valor artístic, el projecte vol crear un espai que afavoreixi els insectes pol·linitzadors i serveixi com a aula a l’aire lliure per sensibilitzar sobre la biodiversitat i l’agricultura regenerativa.
La iniciativa comptarà amb la participació d’escoles de l’Alt Empordà, que prendran part en la plantació de les espècies aromàtiques. Segons l’impulsor del projecte, Francesc Font, l’objectiu és que els infants "entenguin la importància de l’agricultura regenerativa, de l’alimentació sostenible i de la biodiversitat, però sobretot que en formin part plantant aquesta papallona".
Per finançar el projecte s’ha posat en marxa una campanya de micromecenatge oberta fins al 12 de juliol. Fins ara s’han recaptat 6.497 euros, prop del 65% de l’objectiu mínim de 10.000 euros. "Som a la recta final i qualsevol aportació ens ajudarà a fer realitat aquest projecte", assenyala Font.
La iniciativa està impulsada per The Regen Institute, amb el suport de Suma Impact Foundation i la Fundació Triodos Bank, amb la voluntat de demostrar que l’art, l’educació i la participació ciutadana poden contribuir a regenerar els ecosistemes i fomentar la biodiversitat.
La proposta parteix d’un model que ja s’ha desenvolupat en altres territoris amb resultats positius tant en la recuperació de poblacions de pol·linitzadors com en la sensibilització ambiental i la cohesió social. La futura papallona es convertirà amb el pas del temps en un ecosistema viu que florirà cada temporada, atraurà fauna beneficiosa i demostrarà que és possible recuperar espais naturals mitjançant accions col·lectives.
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