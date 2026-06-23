Medi ambient
La tramuntana retrocedeix al cap de Creus i el mar de l’Estartit s’escalfa de manera sostinguda: així està canviant el clima a Girona
El nou Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics del Meteocat constata una Catalunya més càlida, més seca i menys ventosa, amb senyals especialment visibles a l’Empordà i la Costa Brava
Víctor Perramon
La crisi climàtica dona nous indicadors a les comarques gironines. El nou Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics del Meteocat assenyala que al nord del cap de Creus es registren entre 25 i 28 dies menys de vent extremadament fort i que la temperatura superficial del mar a l’Estartit ha pujat gairebé 2 graus en poc més de 50 anys.
Per primera vegada s’han analitzat les dades de vent dels darrers vint-i-set anys a Catalunya i s’ha constatat una disminució de la velocitat mitjana del vent d’un 4,9% per dècada. Així mateix, disminueixen els dies amb episodis de vent molt fort (més de 72 km/h) o extremament fort (més de 90 km/h), especialment al nord del cap de Creus. “Aquesta troballa coincideix amb estudis realitzats a altres punts de la península Ibèrica i del conjunt d’Europa i és un fenomen conegut com a “encalmament”, de l’anglès global stilling”, explica Marc Prohom, cap de l’àrea de climatologia.
Per altra banda, l'estudi analitza com ha augmentat la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit durant el període 1974-2025 a totes les fondàries. En aquest cas, l’increment és més marcat a la superfície: 0,36ºC més cada 10 anys, és a dir, 1,9ºC en 52 anys. La temperatura mitjana anual de l’aigua superficial l’any 2025 va ser de 18,2ºC, sent el quart més càlid del període 1974-2025.
Una Catalunya més càlida, seca i menys ventosa
L'informe confirma la tendència general que viu Catalunya: anem cap a un clima més càlid, més sec a l’estiu i menys ventós. L'estudi conclou que els dies de calor han augmentat arreu i que al nord de Catalunya ja n’hi ha 34 més a l’any respecte del 1950; també apunta que a la franja litoral hi ha 39 nits tropicals més anuals que fa 76 anys.
“En especial, és la temperatura diürna la que veiem que s’escalfa a un ritme molt més accelerat; l’estudi dels dies de calor amb temperatures superiors a 30 ºC ens mostra que tenim entre 4 i 6 dies més cada dècada”, apunta Jordi Cunillera, cap de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya.
És per això que el 2025 es posiciona com el tercer any més càlid a Catalunya des de mitjan segle XX. Es tracta d'un comportament similar al registrat a Europa, però superior al ritme registrat a escala global. Així, l’augment respecte del període preindustrial és de 1,4°C a tot el món, de 2,4°C a Europa i al voltant de 2,0°C a Catalunya. Concretament, el darrer any ha estat el quart any consecutiu amb una temperatura mitjana anual de més de 2°C per sobre de la del període preindustrial.
Pel que fa a la precipitació anual, les dades apunten que a Catalunya ha disminuït en general, especialment a l’estiu. Durant aquests tres mesos (juny, juliol i agost) hi ha una clara reducció de la pluja amb 45 mm menys de precipitació en comparació amb el 1950, és a dir, una disminució de la precipitació estival del 33% en els darrers 76 anys.
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