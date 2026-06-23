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Stop Macro Parc qualifica de "barbaritat" l'aval a la plataforma de l'eòlica marina de Roses
L'IREC subratlla que la declaració d'impacte ambiental inclou mesures "exigents" però també "assumibles" per al Plemcat
Stop Macro Parc Eòlic Marí ha qualificat de "barbaritat" i "desgavell" l'aval de l'Estat a la plataforma d'assaig Plemcat que es projecta a Roses. El portaveu de l'entitat, Jordi Ponjoan, recela que la declaració d'impacte ambiental (DIA) sigui favorable quan un estudi alertava que els aerogeneradors perjudicarien fins a 135 espècies vulnerables. Ponjoan subratlla, però, que encara hi ha marge per aturar el Plemcat, tant per via administrativa com judicial. D'altra banda, el director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Jordi Puigcorbé, detalla que la DIA inclou mesures "exigents" però també "assumibles" que reforcen l'objectiu del Plemcat: "Desenvolupar de manera sostenible l'eòlica marina a casa nostra".
Cara i creu de la declaració ambiental favorable al Plemcat, que suposa tancar un tràmit administratiu cabdal perquè la futura plataforma d'assaig de l'eòlica marina a la Costa Brava tiri endavant. La cara la posa l'IREC, que és qui promou el projecte per instal·lar tres aerogeneradors a la zona com a pas previ per als futurs parcs comercials. La creu, la plataforma que des del minut zero s'ha oposat a la instal·lació de molins de vent flotants al golf de Roses.
El director de l'IREC ha aplaudit el vistiplau que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha donat al Plemcat. Jordi Puigcorbé ha subratllat que la declaració ambiental favorable suposa un aval per al projecte, en què ja fa més de dos anys que s'hi treballa i que involucra tant investigadors de l'Institut com altres col·laboradors externs.
Tot i no entrar-hi amb detall, entre d'altres perquè encara s'està estudiant el contingut de la DIA, Puigcorbé sí que ha avançat que la declaració s'acompanya de mesures ambientals exigents però també "assumibles", que s'aniran treballant en els pròxims mesos, i que abasten no tan sols la fase de construcció del Plemcat sinó també l'operativa de la plataforma.
"Són mesures exigents, que s'alineen també amb el fet que el Plemcat és un projecte pioner", precisa el director de l'IREC. "I que sobretot reforcen l'objectiu primordial de la plataforma d'assaig, que és desenvolupar de manera sostenible l'eòlica marina a Catalunya a través de la investigació i la recerca", ha conclòs Jordi Puigcorbé.
Fins a 135 espècies
Per a Stop Macro Parc Eòlic Marí, però, la valoració de la DIA favorable és diametralment oposada. El seu portaveu, Jordi Ponjoan, assegura que el fet que l'Estat hagi donat llum verda al projecte és una "barbaritat" i un "desgavell". També, perquè "sobta" que des de Madrid el Ministeri hagi emès una resolució favorable quan hi ha un estudi, dut a terme per la UdG, la UPC i l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) que, entre d'altres, conclou que l'eòlica marina al golf de Roses perjudicaria fins a 135 espècies vulnerables.
En espera d'estudiar què concreta la declaració, Ponjoan també creu que encara hi ha marge per aturar el Plemcat. De fet, subratlla que encara s'han de respondre les al·legacions en contra de la plataforma d'assaig que han fet tant les entitats opositores com tots els ajuntaments que es veuran afectats per la línia elèctrica d'evacuació.
I no tan sols aquestes, sinó que Stop Macro Parc també està pendent que es resolguin les al·legacions que l'entitat va fer contra els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM), demanant sotmetre'ls a una avaluació ambiental específica per demarcacions. "Per tant, la DIA allò que fa és posar-nos encara més en guàrdia", ha afirmat Ponjoan.
El portaveu de Stop Macro Parc també creu que encara hi ha marge per aturar tant el Plemcat com els futurs parcs comercials al golf de Roses. "De fet, estem convençuts que no es farà res", afirma Ponjoan. D'entrada, per via administrativa; però si cal, anant als tribunals a través de contenciosos o altres fórmules.
"És una batalla llarga, i la declaració ambiental favorable és una bona notícia per als promotors; però encara ens queda molt recorregut per fer i molts passos per esgotar", afirma. "Per tant, seguim ferms amb la nostra oposició perquè l'eòlica marina s'implanti en aquest espai natural tan important, i que l'afectarà tant per mar com per terra de manera substancial", conclou Jordi Ponjoan.
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